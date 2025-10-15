µð¿Í¤ÎÂçÊä¶¯Ï©Àþ¤ËOBÉ¾ÏÀ²È¤«¤é¶ì¸ÀÊ®½Ð¡Äºò¥ª¥Õ64²¯±ßÈñ¤ä¤¹¤âÉÔÈ¯¡¢Ä¨¤ê¤º¤ËÃæÆü¡¦Ìø&¥Þ¥¨¥±¥óÁÀ¤¤
¡¡º£µ¨¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤½ªÀï¤À¤Ã¤¿¡£DeNA¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤ó¤Àµð¿Í¤Ï¡¢12Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç½é²ó¤Ë5ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±äÄ¹½½°ì²ó¤ÎËö¡¢µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£70¾¡69ÇÔ4Ê¬¤±¤Ç¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ï¢ÇÔ¤Çº£µ¨¤ÎÀï¤¤¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûµð¿ÍFAÊá¼ê¡¦¹ÃÈåÂóÌé¤Î¡ÈÂ¸ºß²ÁÃÍ¡É¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸º¾¯¡ÄÆ±Î½´ßÅÄ¤¬»øJÁª½Ð¤Ç¥¸¥êÉÏ¾õÂÖ
¡Ö¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÁíÎÏÀï¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¡£ÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤ÏËÍ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÏÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÍèÇ¯¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ï¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Î¥³¥ÞÉÔÂ¤Ëµã¤¤¤¿¡£»³ºê¤Ï11¾¡¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÂç¤Î¸í»»¤Ï¡¢CSÂè2Àï¤Ç½é²ó¤Ë5ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë°ìµó5¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¸Í¶¿¤À¡£º£µ¨¤Ï2ÅÙ¤ÎÆó·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É8¾¡9ÇÔ¡£¼ã¼ê¤ÎÍË¾³ô¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Î°æ¾å¤â4¾¡8ÇÔ¤Ç¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤âÄË¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤ÎºÆÀ°È÷¡¢ÆÃ¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Ä¨¤ê¤Ê¤¤µð¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤¾¤íÂçÊä¶¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¹ñÆâFA¸¢¤òÊÝÍ¤¹¤ëÃæÆü¡¦ÌøÍµÌé¡Ê31¡Ë¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼3A¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¤Çº£µ¨¤ò½ª¤¨¤¿¸µ¹Åç¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¡Ê37¡Ë¡£¥À¥Ö¥ë¼è¤ê¤òÁÀ¤¤¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä´ºº¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤¬Ìø¤ÎFAÊä¶¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢7·î¤Ë¤¹¤Ç¤ËËÜ»æ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÄ¨¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËèÇ¯Æ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµð¿ÍOB¤Ç¸µÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¹â¶¶Á±Àµ»á¡ÊÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬¤¢¤¤ì´é¤Ç¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Öºò¥ª¥Õ¤ËÁ°Ç¯0¾¡¤ÎÅÄÃæ¾¤òÇË³Ê¤Î¾ò·ï¡ÊÇ¯Êð1²¯6000Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨3¾¡¡Ê4ÇÔ¡Ë¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ï¾Ã²½»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÄÃæ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¡£»ö¼Â¾å¡¢¼«¿È¤ÎµÏ¿¤Î¤¿¤á¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆó·³¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ç²ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¼ê¤ÎÀèÈ¯ÏÈ¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÁ´À¹´ü¤ò²á¤®¤¿¸µÂçÊª¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¡Ù¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ëÁ°ÅÄ¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡£Ìø¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸Ì¿Àþ¤ÎÀ©µåÎÏ¤Ë¤â±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤Ï·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ÎÍèµ¨¤³¤½¡¢Ê¢¤ò·è¤á¤ÆÀ¸¤¨È´¤¤Î¼ã¼ê¤ò°éÀ®¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤¦OB¤Ï¡¢»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÌø¤Ï2021Ç¯¤ËºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ÈºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î2´§¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢ÃæÆü¤ÎÃæ¿´Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï±¦¸ªÄË¤â¤¢¤Ã¤Æ3¾¡5ÇÔ¡£¶áÇ¯¤Ï¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍË¾³ô¤ò°é¤ÆÀÚ¤ì¤º¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¡×
¡¡Á°ÅÄ¤âº£µ¨¤Ï7»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨7.88¡£5·î¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤â3¾¡7ÇÔ¡¢Æ±6.09¡£¤½¤ì¤Ç¤âµð¿Í¤¬ÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï»î¹çÃæ¤Ëº¸Éª¤òÉé½ý¤·¡¢3¥«·î¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢ºå¿À¤Ë15¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ÆÈÁö¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¸µ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÇÉ¾ÏÀ²È¤Î¿Á¿¿»Ê»á¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Öº£µ¨¤Ï²¬ËÜ¤¬ÉÔºß¤À¤È¡¢µð¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÀÈ¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÏªÄè¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢ÄË¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼çË¤¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½©¹¤éÍË¾³ô¤Î¸õÊä¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢°é¤ÆÀÚ¤ì¤º¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£±¦¤ÎÂçË¤¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²¬ËÜ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤¨È´¤¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£
º£Ç¯2·î¤Ëµð¿Í¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¡ØÆó·³¤Ë¤¤¤ëÁýÅÄÎ¦¤¢¤¿¤ê¤ÏÃæ¼´¸õÊä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤éÆó·³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤ÎÊÖÅú¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢°ì»þ´ü4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï½Ð¤¿¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¿¬¤¹¤Ü¤ß¤Ç¤·¤¿¡£²æËý¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð4ÈÖ¤ä¥¨¡¼¥¹¤Ï°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¹ÃÈå¤ÎFAÊä¶¯¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Íè¤ÎÀµÊá¼ê¸õÊä¡¦¼ã¼ê¤Î»³À¥¤¬°ì·³¤Ç1»î¹ç¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÕ¤±¾Æ¤¿ÏÅª¤ÊÊä¶¯¤Ï´í¸±¡£»´ÇÔ¤·¤¿º£¥ª¥Õ¤³¤½¡¢ËÜµ¤¤Ç°éÀ®¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢°Å¹õ»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µåÃÄÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç¸µ¥¨¡¼¥¹¤Î¡Ë¿ûÌî¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡µåÃÄ¤Ïº£Ç¯¡¢Áí³Û64²¯±ß¤È¤µ¤ì¤ëÂçÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê4Ç¯Áí³ÛÌó49²¯±ß¡Ë¤³¤½¥»¡¼¥Ö²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5Ç¯Áí³Û15²¯±ß¤ÇFAÊä¶¯¤·¤¿¹ÃÈå¤Ï¡¢±¦¼ê¤òÉé½ý¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀµÊá¼ê¤ËÄêÃå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤ËV°ï¤À¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£Ç¯¤âÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î¡ÖÌÂÁöÊä¶¯¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âç·¿Êä¶¯¤Î¡È¼ºÇÔÎã¡É¤È¤·¤Æ¹ÃÈå¼«¿È¤â¡Ö¸ª¿È¤¬¶¹¤¤¡×»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤¦Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾å¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¼¤«¤¹¸å¿Ê¤¬Ãå¼Â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£µï¾ì½ê¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤½¤Î¶ì¤·¤¤¸½¾õ¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£