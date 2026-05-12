スペインのテネリフェ島で、ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船からすべての乗客が下船しました。【映像】クルーズ船の乗客、全員が下船立田祥久リポ「風が強く港は波打っています。小型船に乗客を乗せ替えるのではなく、クルーズ船自体が港に接岸しようとしています」前日の下船作業は乗客をクルーズ船から小型船へ乗せ替える形が取られていましたが、11日は強風の影響により接岸して行われました。乗客乗員