俳優・石田純一の息子で俳優のいしだ壱成が過去の秘蔵ショットを公開し、話題を呼んでいる。いしだは１１日に自身のインスタグラムを更新。「ＨａｐｐｙＭｏｔｈｅｒ’ｓＤａｙ昨日の夜は久しぶりに母と電話で話しました色々と話して、電話の切り際に母から言われた『愛してるよ』の一言にウルッとしました愛してるよ、ママ写真は僕がお腹にいる頃の貴重な一枚。それと、赤ちゃんの頃に母と祖母と芝公園にある東京