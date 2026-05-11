OPENREC.tvは5月11日、『【重要】OPENREC.tvからの大切なお知らせ』と題したページを公開し、サービスを新しく「mellow-fan（メローファン）」へとリニューアルすると発表した。ファンコミュニティを中心に据えた設計へと転換する。“プンレク”ことOPENREC.tvが無料配信機能の提供を終了。サービスは「mellow-fan」に刷新2026年7月1日に適用されるリニューアル。大きな変化としては、一般配信者の無料配信サービスが終了する。一