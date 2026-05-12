韓国で3歳の女児を洗濯機に入れ、焼酎を飲ませた40代の男に控訴審で実刑判決が言い渡された。【画像】生後2カ月の乳児に“餅”を食べさせた韓国人母「健康になってほしくて」光州（クァンジュ）地裁・第3刑事部（キム・イルス裁判長）は5月6日、児童福祉法違反（常習児童虐待）の容疑で起訴され、一審で懲役刑の執行猶予を言い渡された40代の男に対し、原審を破棄し、懲役1年8カ月の実刑を言い渡した。併せて、40時間の児童虐待治