ヴィクトリア・ケルンが上月壮一郎との契約を早期解除ドイツ3部ヴィクトリア・ケルンは現地時間5月9日、MF上月（こうづき）壮一郎との契約を早期に解除し、今季終了後にチームを退団すると発表した。今季リーグ戦20試合2得点の上月だが、出場時間が516分と途中交代が多かった。現地時間5月2日に開催されたドイツ3部第36節ウルム戦では途中出場から1分で得点を奪って話題を集めていた。ドイツのサッカー専門メディア「OneFoot