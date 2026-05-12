お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）が11日、Xを更新し「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）に謝罪した。中山が「いじめを受けている先輩芸人」の存在を、名前を伏せてABEMA TVの放送で明かしたことが発端。SNSなどで“犯人”探しが白熱し、その中で高橋の名前も挙がっていた。高橋は11日未明にXで「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本