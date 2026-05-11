ボスニア・ヘルツェゴビナがW杯に臨む26人を発表したボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟は5月11日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けたメンバー26人を発表した。出場する48か国のなかで最速のメンバー発表となった。メンバーには、ブンデスリーガのザンクトパウリで日本代表MF藤田譲瑠チマと共闘するGK二コラ・ヴァシリや、イタリア・セリエAのアタランタでプレーするDFセアド・コラシナツや、ブンデスリー