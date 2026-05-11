サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、横スクロールと高速スクロールで作業効率を大きく向上させる多機能マウスである「ワイヤレスマウス VELZA（400-MAWB220）」を発売した。■ExcelやWebページに便利な「サイドホイール」搭載マウスの側面にサイドホイールを搭載し、Excelなどの表計算ソフトや横長のWebページでの横スクロールが直感的に行える。従来のマウスでは手間だった左右への画面移動