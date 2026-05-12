「残業が多い月があると、その後の社会保険料が上がってしまうのでは？」と不安に感じる方は少なくありません。特に年度末など、特定の時期だけ忙しくなる働き方の場合、その影響がどこまで続くのか気になるところです。 結論から言うと、残業代が増えた月の収入は、一定の条件を満たすと社会保険料に影響する可能性があります。ただし、その影響が一時的か継続的かによって、扱いが変わります。本記事では、社会保険料がど