2026年もいよいよ中盤。サマーシーズンはハイキングや釣りといった屋外レジャーやアクティビティ、野外フェスのようなイベントなど楽しみが増えるが、その一方で高温多湿によって食品が痛みやすい季節でもある。厚生労働省の公開資料によると、食中毒の前年（2025年）発生件数は全国で1,172件。患者数は24,000人を超え、2名の死亡者も出ている。例年の症例ピークは空気が乾燥する冬だが、夏季でも油断は禁物だ。こうした食中毒につ