俳優の中村倫也が、１１日放送のＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。?心がけ?を明かした。ＭＣのパンサー・向井慧は、後輩のお笑いコンビ「そいつどいつ」市川刺身から聞いた中村のエピソードを披露。刺身が中村とドラマで共演した時、現場で芸人ぽいことを要求されたという。芸人からするとキツイ状況だが、その時「中村さんがサッと入ってくるんですって。それも、ギャグっぽくなるように盛り上がって終わった