日本の大規模祭りといえば、京都の「祇園祭り」や「五山送り火」、札幌の「さっぽろ雪まつり」、青森の「青森ねぶた祭」などが挙げられる。他にも徳島の「阿波踊り」、「博多祇園山笠」なども有名なところだ。これらの開催時期は主に夏を中心に、年間を通じて様々な時期に行われているが、ゴールデンウィークの時期にお祭りが活況なのは、実は北部九州であることをご存じか。【中川淳一郎・ネットニュース編集者】【写真】北部