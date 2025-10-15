½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤é¡ÖÊ¸Ë¼¶ñ¡×¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¡ªº£¤¹¤°¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¡¢ÅìÂçÀ¸¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡
»°ÅÄµªË¼¤Î¼õ¸³¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡ÊÊ¸²ÊÆóÎà¡Ë¤ÎÅÚÅÄ½ß¿¿¤¬¶µ°é¤È¼õ¸³¤Îº£¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Ï¢ºÜ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù2¤Ç³Ø¤Ö¥Û¥ó¥Í¤Î¶µ°éÏÀ¡×¡£Âè93²ó¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»î¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö½¸ÃæÎÏ¤ò»ýÂ³¤¹¤ëÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£
¤¤¤«¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÈè¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«
¡¡ÅìµþÂç³Ø¸½Ìò¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Å·Ìî¹¸°ìÏº¤ÈÁáÀ¥ºÚ½ï¡£2¿Í¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´üËö¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È200Ê¬¤Ç120Ìä¤ò²ò¤¯¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤¬½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤Í40Ê¬¡Á50Ê¬¤¬¸Â³¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¤Î1¤Ä¤Î¼ø¶È»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Âç³ØÆþ»î¤Î»î¸³»þ´Ö¤Ï¤³¤ÎÄ¹¤µ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤À¤È¹ñ¸ì¤Î90Ê¬¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ºÇÄ¹¤ÇÍý·Ï¤ÎÍý²Ê¡¦Ê¸·Ï¤Î¼Ò²ñ¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì2²ÊÌÜÁªÂò¡Ë¤Î150Ê¬¤À¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤ì¤ÐÄ¹´ü´Ö½¸Ãæ¤·¤ÆÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡£¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¶µ²Ê¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Æ¥¹¥È¤Ç¤âÂçÌä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Ìî¤äÈÏ°Ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¹ñ¸ì¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¸½ÂåÊ¸¡¢¸ÅÊ¸¡¢´ÁÊ¸¤È¤¢¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÊÌ¶µ²Ê¤À¡£Èæ³ÓÅª½¸ÃæÎÏ¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º¤¤ë¤Î¤Ï±Ñ¸ì¤À¡£¤¿¤·¤«¤ËÏÂÊ¸±ÑÌõ¤äÄ¹Ê¸ÆÉ²ò¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ÉÌäÂê¤Î½Ð¤·Êý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢Êì¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸À¸ì¤ÈÄ¹»þ´Ö³ÊÆ®¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê½¸ÃæÎÏ¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬²ðºß¤¹¤ëÌäÂê¡×¤Î»È¤¤Êý¤À¡£
¡¡ÏÂÊ¸±ÑÌõ¤ä±ÑÊ¸ÏÂÌõ¡¢Ê¸Ë¡ÌäÂê¤Ê¤ÉÆüËÜ¸ì¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÌäÂê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²ò¤¯¤«¡¢Ê¬»¶¤µ¤»¤Æ²ò¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Á°¼Ô¤À¤ÈÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬1²ó¤ÇºÑ¤ß¡¢¸å¼Ô¤ÏÄê´üÅª¤ËÆüËÜ¸ì¤¬²ðºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±Ñ¸ì¤ËÈè¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¼¡Âè¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¤ÈÌµÌ£´¥Áç¤Ê±ÑÊ¸¤ò80Ê¬´ÖÆÉ¤ßÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î±Ñ¸ì¤Ë´·¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÍÜ¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡£
¤¢¤¨¤Æ´Ä¶¤ò¥³¥í¥³¥íÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë
¡¡¼¡¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¾ï¤ÎÊÙ¶¯¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÓÃæ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐYouTube¤ò1»þ´Ö¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙ·Æ¤ÏÂçÀÚ¤À¡£¤À¤¬3»þ´Ö¤Ö¤ÃÂ³¤±¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢1»þ´Ö¡Ê50Ê¬ÊÙ¶¯¡Ü10Ê¬µÙ·Æ¡Ë¡ß3¤ÎÊý¤¬¹â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ö¤ÃÂ³¤±¤Ç¤ä¤ëÊý¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ÏÊÙ¶¯´Ä¶¤òºÙ¤«¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÙ¶¯¾ì½ê¤ò³Ø¹»¢ª½Î¢ª¥«¥Õ¥§¢ª²È¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡»ä¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¡¢³Ø¹»¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ëÇÉ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢1ÁÈ¡¢2ÁÈ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë1»þ´Ö¤´¤È¤Ë¶µ¼¼¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¶µºà¤ò¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°Ü¹Ô¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¡£¼«½¬¼¼¤Ë¤¤¤ë»þ¤â¡¢¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÎÙ¤Î´ù¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀÊ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¸Ë¼¶ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â1¤Ä¤Î¼ê¤À¡£¾Ã¤·¥´¥à¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤Î¿Ä¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤¬¤ß¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
