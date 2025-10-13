U-20W杯、４強が決まる！ 決勝進出をかけて南米勢が激突、日本を破った欧州強豪は“死の組”首位突破チームと対戦
チリで開催されているU-20ワールドカップ。現地10月12日に準々決勝の２試合が行なわれ、モロッコとフランスがベスト４に駒を進めた。
ブラジル、スペイン、メキシコと同居した“死の組”を首位突破して勝ち進んだモロッコは、アメリカと対戦。31分にフアード・ザホウアニの得点で先制し、45＋６分にPKで失点も、67分に相手のオウンゴールで勝ち越す。さらに87分にゲッシム・ヤシンが追加点を奪取。３−１で快勝した。
ラウンド16で延長戦の末に１−０で日本を破ったフランスは、ノルウェーと相まみえた。19分と37分にサイモン・ブアブレがネットを揺らし、83分に１点差に詰め寄られたが、そのまま２−１で逃げ切った。
前日にも準々決勝の２試合が行なわれており、これで４強が出揃った。準々決勝の結果と準決勝の対戦カードは以下のとおり。
▼準々決勝の結果
コロンビア ３−２ スペイン
アルゼンチン ２−０ メキシコ
モロッコ ３−１ アメリカ
フランス ２−１ ノルウェー
▼準決勝の対戦カード（日付と括弧内のキックオフ時間は日本時間）
10月16日
モロッコ対フランス（５時）
アルゼンチン対コロンビア（８時）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
記事：「世界大会で４強はもう普通のこと」モロッコがアメリカを３発撃破！ 準決勝進出に海外ファン納得？「当然の結果」「ノルウェーや日本と並ぶ存在」【U-20W杯】
