　スコットランド代表は現地10月12日、ワールドカップ欧州予選でベラルーシを２−１で下し、プレーオフ出場のC組２位以上を確定させた。しかし、スティーブ・クラーク監督は試合内容に激怒。「本当に、本当に失望している。72試合を指揮した中でこれほど失望したことはない」と厳しく批判した。

　試合はチェ・アダムスとスコット・マクトミネイのゴールで競り勝った。ただ、世界ランキング100位のベラルーシに、22本のシュートを許す苦しいゲームとなった。

　イギリス紙『The Guardian』によると、クラーク監督は「とにかくチームは期待に応えられなかった。パフォーマンスは標準を大きく下回った。頭をかきむしりたい」と続けた。ナポリ所属のマクトミネイも「我々はもっと良くならなければならない」とコメントし、チーム全体の反省を促した。
 
　序盤の11分以内にベラルーシが３度の決定機を迎えるなど、厳しい展開に。アダムスの先制ゴールは一度オフサイドで取り消されたもののVAR判定で認められ、63分にはベラルーシの同点ゴールがファウルによりVARで取り消される幸運もあった。

　欧州予選は12グループに分かれ、各グループ１位の12チームがW杯出場権を獲得。2位の12チームはプレーオフに回る。

　今節、グループ首位のデンマークもギリシャに勝利したため、２位のスコットランドと２チームが３位以下を大きく突き放し、勝点10で並んでいる。スコットランドは、1998年以来のW杯出場なるか、注目だ。

