なぜ柏は大逆転で決勝進出を果たせたのか。選手たちが口を揃えた要因とは？【ルヴァン杯】
［ルヴァン杯準決勝・第２戦］柏 ４−１ 川崎／10月12日／三協フロンテア柏スタジアム
劇的な大逆転勝利だった。
10月12日に三協フロンテア柏スタジアムで行なわれたルヴァンカップ準決勝・第２戦。４日前の敵地での第１戦で、川崎フロンターレに１−３で敗れた柏レイソルは、２点を追いかける状況からのスタートだった。
さらに、開始早々の４分に川崎の脇坂泰斗に得点を奪われ、その差は３点に。このまま流れはアウェーチームに傾くかに思われた。
だが、そこで誰一人として下を向いていなかった柏は、26分に垣田裕暉のゴールで１点を返すと、その後はゲームを支配。相手に退場者が出た56分以降は、数的優位も活かして圧倒し、73分に仲間隼斗、77分と90＋２分に細谷真大の得点でひっくり返して４−１で勝利。２戦合計５−４で決勝進出を決めた。
なぜ柏は３点差を逆転することができたのか。そのひとつは、試合前に「今年の柏は結果で証明するぞ！共に闘い、ファイナルへ！」の横断幕を掲げ、大声援を送ったサポーターの後押しだろう。
仲間が「このゲームをひっくり返すだけの気持ちと、スタジアムの雰囲気があって出せた結果です」と述べれば、小泉佳穂も「相手に飲み込まれない雰囲気をサポーターが作ってくれた。スタジアムが一体になって掴んだ勝利」と語る。
同じく「柏に関わる人たちが一体感を持って、雰囲気を作ってくれた」と振り返った小島亨介は、これまでチームが深めてきた自信と、冷静さを失わない試合運びもポイントに挙げる。
「チームとして攻撃的なので、得点を取れる自信はありました。開始早々に失点しましたけど、焦ることなく、想定内にしっかりとどめて、相手をしっかり見ながら攻撃をしていくところは、熱い部分も持ちながら、すごく冷静にやれた。
もちろん相手が１枚減って優位に進められたのも要因ですけど、後半は自分たちが積み上げてきた右サイドの連係や、左サイドの厚みも出せた。後半にどれだけ差を見せるかが自分たちの強みでもあるので、そこができたのも良かった」
そして、古賀太陽も「点を取るところはみんな自信を持っていましたし、１点入れば会場の雰囲気も含めてギアが上がるんじゃないかって思っていました。退場者ありきの部分もあったかもしれないですけど、前半のうちに１点取れたことが、今日のゲームに繋がった」とコメント。チームが数的優位になったなかでは「冷静にいられるように話をしました。まだ時間はあったし、慌てずに（ボールを）走らせることに意味はあると。そこはみんなに共通理解を持たせられたと思う」と話す。
サンフレッチェ広島との対戦が決まった11月１日の決勝戦は、ホーム＆アウェーではなく一発勝負となる。そこでも選手たちが口にしたポイントを力に変えられれば、2013年以来のルヴァンカップ制覇に近づくはずだ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】大逆転劇の立役者となった細谷の２ゴール！
劇的な大逆転勝利だった。
10月12日に三協フロンテア柏スタジアムで行なわれたルヴァンカップ準決勝・第２戦。４日前の敵地での第１戦で、川崎フロンターレに１−３で敗れた柏レイソルは、２点を追いかける状況からのスタートだった。
さらに、開始早々の４分に川崎の脇坂泰斗に得点を奪われ、その差は３点に。このまま流れはアウェーチームに傾くかに思われた。
なぜ柏は３点差を逆転することができたのか。そのひとつは、試合前に「今年の柏は結果で証明するぞ！共に闘い、ファイナルへ！」の横断幕を掲げ、大声援を送ったサポーターの後押しだろう。
仲間が「このゲームをひっくり返すだけの気持ちと、スタジアムの雰囲気があって出せた結果です」と述べれば、小泉佳穂も「相手に飲み込まれない雰囲気をサポーターが作ってくれた。スタジアムが一体になって掴んだ勝利」と語る。
同じく「柏に関わる人たちが一体感を持って、雰囲気を作ってくれた」と振り返った小島亨介は、これまでチームが深めてきた自信と、冷静さを失わない試合運びもポイントに挙げる。
「チームとして攻撃的なので、得点を取れる自信はありました。開始早々に失点しましたけど、焦ることなく、想定内にしっかりとどめて、相手をしっかり見ながら攻撃をしていくところは、熱い部分も持ちながら、すごく冷静にやれた。
もちろん相手が１枚減って優位に進められたのも要因ですけど、後半は自分たちが積み上げてきた右サイドの連係や、左サイドの厚みも出せた。後半にどれだけ差を見せるかが自分たちの強みでもあるので、そこができたのも良かった」
そして、古賀太陽も「点を取るところはみんな自信を持っていましたし、１点入れば会場の雰囲気も含めてギアが上がるんじゃないかって思っていました。退場者ありきの部分もあったかもしれないですけど、前半のうちに１点取れたことが、今日のゲームに繋がった」とコメント。チームが数的優位になったなかでは「冷静にいられるように話をしました。まだ時間はあったし、慌てずに（ボールを）走らせることに意味はあると。そこはみんなに共通理解を持たせられたと思う」と話す。
サンフレッチェ広島との対戦が決まった11月１日の決勝戦は、ホーム＆アウェーではなく一発勝負となる。そこでも選手たちが口にしたポイントを力に変えられれば、2013年以来のルヴァンカップ制覇に近づくはずだ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】大逆転劇の立役者となった細谷の２ゴール！