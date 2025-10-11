Snow Man宮舘涼太（32）が10日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。Snow Man渡辺翔太（32）について語った。

MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）がSnow Man渡辺翔太を事前取材した。

宮舘と渡辺は幼稚園から一緒で、生まれた病院も一緒だったという。そのことに宮舘は「今でも不思議に思ってるというか」と語った。そして、小学校、中学校は違い、高校が同じだったと説明。「その前に、僕、中学1年生で（事務所に）入ったんですけど。中学1年生でオーディション受けた会場に先生としてジュニアの方がこう何人か前で、お手本で教えてくれるんですけど。そのお手本の先生の中に翔太がいて、そのオーディション会場で再会するんですよ。何カ月かの先輩ですね」と明かした。

そして「だから、もう何か…何を考えてるかも顔色一つで分かるというか…。それぐらいの仲なので。まず、同じグループになるっていうことも、すごいことだなって」と語った。すると藤ケ谷が「自分で選ぶわけじゃないんで、確かにね。でも一方で、あの幼なじみのツーショット見たいとか…」と話した。宮舘は「はい、よく言われます。幼稚園の時は『ゆり組』のお友達だったんですよ。なので今でもファンの方の間では通称『ゆり組』っていう…」と明かした。

続けて「雑誌の取材で『じゃあ、次、ゆり組の皆さ〜ん』みたいな。『何かちょっと肩組んでにこやかに』とか言われるんですけど。もう32歳、ゆり組…肩組んで笑顔でって言われてもみたいなことは2人で話しますけど、よく」と明かした。

そして今年4月の国立競技場でのコンサートについて「国立の時に、メンバーそれぞれの僕の思いはあるんですけど、翔太と国立に立ったかって思ったタイミングがあったんですよ。それはやっぱり幼なじみとしての…。言ったら3歳ぐらいから知ってるわけであって、30年ぐらいは一緒にいる仲で…」と振り返った。すると藤ケ谷が「それさ、ゆり組の時、話してないの？ 『国立、立とうね』みたいなのはないの？」と聞くと、「いやいや…。多分、当時3歳。国立、分かんないです」と笑った。