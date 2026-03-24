Snow Manのラウール（22）と渡辺翔太（33）の投稿や発言が、ファンに対する苦言ではないか、と話題になっている。【もっと読む】同じ幼稚園に通った渡辺翔太と宮舘涼太はクラーク記念国際高校で再び合流、そろって明海大へ進学お笑いコンビ「霜降り明星」粗品（33）のYouTubeチャンネルに登場した渡辺は、粗品から「こういうファンの方、うれしいなっていうタイプの人はいますか？」と質問されると、「ムズイっすけど……基本