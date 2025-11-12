「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeが紹介ホームランを報（しら）せる“確信歩き”と“バット投げ”。「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeチャンネルでは、ホーチキ株式会社とのコラボレーション動画「【ホー！】華麗＆豪快アーチを報せる『確信歩き・バット投げ2025』supported by ホーチキ株式会社」を公開中だ。動画内では、今季パ・リーグの選手たちが放ったすべての確信歩き・バット投げのホームランを月ごとに紹介。