「いや、歩夢を狙って蹴って…」32歳の仕事人が明かす、劇的弾の裏側。完全復活は近い「本当に痛みが少し取れてきた」
［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田
森保一監督が率いる日本代表は10月10日、北中米ワールドカップに向けた強化試合で、堅守を誇る南米の雄パラグアイと対戦。先制点を許した直後の26分に小川航基が同点弾を奪うも、64分に再び失点して迎えた90＋４分に、今度は上田綺世が得点し、土壇場で引き分けに持ち込んだ。
敗戦が間近に迫るなか飛び出した上田の鮮烈弾は、伊東純也のアシストで生まれた。
相馬勇紀が蹴ったFKの流れで、ペナルティエリア右横でボールを持った伊東は、ゴール前に鋭いクロスを供給。すると、ニアで瀬古歩夢が飛び込んだ後、ファーで待ち構えた上田が豪快なダイビングヘッドで叩き込んだ。
試合後、「（それまでも）低いボールで狙ったりしていたけど、１回ぐらいしか合ってなかったので、最後に合って良かった」と口にした伊東は、報道陣から「瀬古選手がニアで飛び込んで、上田選手がファーにいたのは分かってた？」と問われた際には、裏側をこう明かした。
「いや、歩夢を狙って蹴って、（歩夢が）上手く飛び込んで、その裏に綺世が上手く良いところにいたと思う」
32歳の伊東は今夏、フランス２部降格の憂き目に遭ったスタッド・ドゥ・ランスから、ベルギー１部で古巣であるヘンクに移籍。３年ぶりに復帰すると、リーグ戦２試合連続ゴールを記録するなど、背番号10として確かな活躍を続けている。
昨季の終盤に負った足首の怪我を経て、状態は確実に上がっているようだ。
「怪我があったなかで徐々にコンディションも上がってきた。前回の代表が終わってから、ヨーロッパリーグもあって中２日、中３日でずっと試合が続いていたけど、上手く休みも入れながらコンディションを維持できていたと思う。ここから足首がもっと万全になって、コンディションも上がってきて、もっと自分らしさを出せればいいかな。
本当に痛みが少し取れてきたので、ストレスなくプレーできる部分が増えてきた。（痛みが）完全に取れれば、思い切ったプレーがもっとできるようになるかなと思う」
完全復活が近い仕事人は、10月14日に行なわれるブラジル戦では、勝利に直結するパフォーマンスを披露できるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】実は、この時…伊東が振り返った終了間際の鮮烈弾
森保一監督が率いる日本代表は10月10日、北中米ワールドカップに向けた強化試合で、堅守を誇る南米の雄パラグアイと対戦。先制点を許した直後の26分に小川航基が同点弾を奪うも、64分に再び失点して迎えた90＋４分に、今度は上田綺世が得点し、土壇場で引き分けに持ち込んだ。
敗戦が間近に迫るなか飛び出した上田の鮮烈弾は、伊東純也のアシストで生まれた。
試合後、「（それまでも）低いボールで狙ったりしていたけど、１回ぐらいしか合ってなかったので、最後に合って良かった」と口にした伊東は、報道陣から「瀬古選手がニアで飛び込んで、上田選手がファーにいたのは分かってた？」と問われた際には、裏側をこう明かした。
「いや、歩夢を狙って蹴って、（歩夢が）上手く飛び込んで、その裏に綺世が上手く良いところにいたと思う」
32歳の伊東は今夏、フランス２部降格の憂き目に遭ったスタッド・ドゥ・ランスから、ベルギー１部で古巣であるヘンクに移籍。３年ぶりに復帰すると、リーグ戦２試合連続ゴールを記録するなど、背番号10として確かな活躍を続けている。
昨季の終盤に負った足首の怪我を経て、状態は確実に上がっているようだ。
「怪我があったなかで徐々にコンディションも上がってきた。前回の代表が終わってから、ヨーロッパリーグもあって中２日、中３日でずっと試合が続いていたけど、上手く休みも入れながらコンディションを維持できていたと思う。ここから足首がもっと万全になって、コンディションも上がってきて、もっと自分らしさを出せればいいかな。
本当に痛みが少し取れてきたので、ストレスなくプレーできる部分が増えてきた。（痛みが）完全に取れれば、思い切ったプレーがもっとできるようになるかなと思う」
完全復活が近い仕事人は、10月14日に行なわれるブラジル戦では、勝利に直結するパフォーマンスを披露できるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】実は、この時…伊東が振り返った終了間際の鮮烈弾