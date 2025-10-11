「これはやばい！」どうやって止めんだよ…韓国を翻弄したセレソンの美しすぎる連係に反響「速えぇ」「ロドリゴすげーな」
文字通り、相手を圧倒した。ブラジル代表は10月10日、国際親善試合で韓国代表と敵地で対戦し、５−０の完勝。圧巻のゴールショーを披露した。
なかでも印象的だったのは、41分の２点目だ。ペナルティエリア左外からヴィニシウスがマイナス気味に折り返すと、ロドリゴがスルー。背後にいたカゼミーロがすかさずダイレクトでロドリゴにパス。これを受けたロドリゴは、対峙するソル・ヨンウをワンフェイクでかわし、右足を振る。鋭いシュートでネットを揺さぶった。
韓国の守備陣を翻弄。試合を無料生中継したABEMAの公式Xが得点シーンを公開すると、次のような声があがった。
「これは、やばい！」
「こんなんゲームでもできんて」
「ひえええええ」
「速えぇ」
「ロドリゴすげーな」
「うっまー さすがブラジル」
ハイテンポかつイマジネーションあふれる連係から生まれたゴールが称賛を浴びた。なお、ブラジルは14日に森保一監督が率いる日本代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ロドリゴが仕留める！「うっまー さすがブラジル」な韓国戦の２点目
