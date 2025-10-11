土谷鉄平氏、杉谷拳士氏、内田聖人氏…握りが力強さ・コントロールに直結

少年野球において、「ボールの握り方」は投球・送球の土台となる重要な技術だ。しかし、特に野球を始めたばかりの低学年の子どもは、握り方をよく理解しておらず安定しないことも多い。プロでも活躍したOBらの見解は、正しくボールを握ることが、その後の技術向上の鍵を握ることを示している。彼らの具体的なアドバイスから、投げる球の質を高める握り方の基本を整理したい。

・どうすれば子どもが毎回同じ握りを再現できるのか。

・直球を投げるための、縫い目に対する指の正しい置き方は何か。

・ボールは浅く握るのと深く握るのでは、どちらが強い球を投げられるのか。

元楽天の土谷鉄平さんは、ボールの握り方が力強さやコントロールに直結すると語っている。基本となるのは直球（フォーシーム）の握り。人差し指と中指を、平仮名の「つ」のように見えるボールの縫い目の長い方の横線にかけ、指の間は1本分ほど開ける。親指は、その2本の指の真下に添えてボールを支える。正しい握りはボールに力をスムーズに伝えられるだけでなく、肩や肘への負担を軽減し、怪我の予防にもつながるという。土谷さんは、中学、高校と力強く腕を振れるようになると握りの重要性に気付くはず、と重要性を指摘している。

元日本ハムの杉谷拳士さんもまた、低学年の子どもに向けた、分かりやすい握り方を推奨している。学童軟式野球で使われるJ号球の「J」のマークを目印にする方法だ。まず「J」のマークを自分に向け、そのまま横から人差し指と中指を縫い目に乗せるだけで、自然とフォーシームの握りが完成する。簡単な基準を子どもに覚えさせることで、投げるたびに握りが変わってしまうという初心者にありがちな課題を解決できる。杉谷さんもまた、正しい握りを最初に身に付けることで、その後の成長スピードが変わってくると述べている。

最速155キロを誇る元独立リーガーの内田聖人さんは、ボールを深く、そしてしっかりと握ることを勧めている。「浅く握った方が手首を使いやすい」という指導法もあるが、内田さんは自身の経験から、むしろ深く握り、手首を固定する方が「球速も回転数も向上する」という考えだ。実際に選手を指導する中でも、その傾向は顕著に見られると指摘。一方で、親指の位置に関しては、プロ野球選手の中でも様々であるため、細かくこだわる必要はないという見解を示している。

ボールの握り方という基本動作1つにも、専門的な知見が詰まっている。指導者たちの理論を参考に、子どもたちにはより早く、そして安全に技術を習得してほしい。そこから上達を実感することが、野球を心から楽しむきっかけにもなる。

・ボールの「J」マークを目印にし、自分に向けてから指を乗せると毎回同じ握りをしやすくなる。

・人差し指と中指を、ボールの縫い目が平仮名の「つ」のように見える横長の線にかけ、指1本分開けるのが基本である。

・球速と回転数を高めるためには、ボールを深くしっかりと握り、手首を固定する意識が大切になる。（First-Pitch編集部）