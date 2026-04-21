◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年4月20日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回に今季初盗塁に成功した。初回の第1打席は相手先発・キンタナにファウルで粘ったものの7球目のスラーブを打ち損じ、一ゴロに打ち取ったかに思われた。ところが一塁手・ジョンストンがベースカバーに入ったキンタナに送球もキンタナが捕球し損ね、