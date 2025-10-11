ベルギーとアウェーで引き分けた北マケドニア。(C)Getty Images

　佳境を迎えたワールドカップ欧州予選。現地時間10月10日には、グループA、B、D、Jの計８試合が開催された。　グループAは、ドイツがルクセンブルクに４−０、北アイルランドがスロバキアに２−０と勝利した結果、大混戦模様に。首位のドイツ、２位の北アイルランド、３位のスロバキアが勝点６で並び、予断を許さない状況となった。次戦（現地時間10月13日）のドイツ対北アイルランド戦は今後の行方を占ううえで大注目の一戦となる。　先が読めないのはグループJも同じ。健闘が光るのは、FIFAランク63位（９月18日現在）で伏兵の北マケドニアだ。同ランク８位のベルギーとのアウェーゲームで劣勢を強いられながらも奇跡のスコアレスドローで乗り切り、勝点12で首位をキープ。ベルギー（勝点11）よりも消化試合がひとつ多いとはいえ、W杯出場への希望を膨らませている。　グループDでは、フランスが独走態勢を築きつつある。ホームのアゼルバイジャン戦をエムバペのゴールなどで３−０と勝利し、今予選ここまで３戦全勝。首位通過はほぼ間違いないだろう。　グループBで３戦全勝なのが洗練された組織サッカーを展開するスイス。敵地のスウェーデン戦を２-０で制し、勝点９、総得点９、失点０と盤石である。　一方、スイスに敗れたスウェーデンは最下位に転落。曲者のコソボがスロベニアと引き分けて勝点を４に伸ばすなか、W杯出場12回の伝統国は今予選ここまで１分２敗でトップ通過はもはや絶望的だ。

【グループA】１位　ドイツ　　　　　勝点６／２勝０分１敗／７得点・３失点２位　北アイルランド　勝点６／２勝０分１敗／６得点・４失点３位　スロバキア　　　勝点６／２勝０分１敗／３得点・２失点４位　ルクセンブルク　勝点０／０勝０分３敗／１得点・８失点10月10日（左がホームチーム、以下同）北アイルランド　２−０　スロバキアドイツ　４−０　ルクセンブルク10月13日北アイルランド　−　ドイツスロバキア　−　ルクセンブルク【グループB】１位　スイス　　　　勝点９／３勝０分０敗／９得点・０失点２位　コソボ　　　　勝点４／１勝１分１敗／２得点・４失点３位　スロベニア　　勝点２／０勝２分１敗／２得点・５失点４位　スウェーデン　勝点１／０勝１分２敗／２得点・６失点10月10日コソボ　０−０　スロベニアスウェーデン　０−２　スイス10月13日スロベニア　−　スイススウェーデン　−　コソボ【グループD】１位　フランス　　　　　勝点９／３勝０分０敗／７得点・１失点２位　ウクライナ　　　　勝点４／１勝１分１敗／６得点・６失点３位　アイスランド　　　勝点３／１勝０分２敗／９得点・７失点４位　アゼルバイジャン　勝点１／０勝１分２敗／１得点・９失点10月10日アイスランド　３−５　ウクライナフランス　３−０　アゼルバイジャン10月13日アイスランド　−　フランスウクライナ　−　アゼルバイジャン【グループJ】１位　北マケドニア　　　　勝点12／３勝３分０敗／11得点・２失点２位　ベルギー　　　　　　勝点11／３勝２分０敗／17得点・４失点３位　ウェールズ　　　　　勝点10／３勝１分１敗／11得点・６失点４位　カザフスタン　　　　勝点６／２勝０分４敗／７得点・11失点５位　リヒテンシュタイン　勝点０／０勝０分６敗／０得点・23失点10月10日カザフスタン　４−０　リヒテンシュタインベルギー　０−０　北マケドニア10月13日北マケドニア　−　カザフスタンウェールズ　−　ベルギー【勝ち上がり条件】・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。