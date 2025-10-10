¼ò°æ¹¨¼ù¤â¥â¥Ç¥ë¤Ë¡ª¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC¡¢2¤Ä¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡ÖÀöÎý¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬Ì¥ÎÏ
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢1ÉôA¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥ó¤Î2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍè½µ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦Á´12¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½DF¼ò°æ¹¨¼ù¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
Auckland FC 2025-26 New Balance Home
¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC 2025-26 New Balance ¥Û¡¼¥à ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
º£µ¨¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢8·î28Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤òÆ±»þ¤ËÈ¯É½¡£Æ±·î²¼½Ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¤Ïºòµ¨¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î°¦¾Î¡ÈThe Black Knights¡É¡Ê¹õµ³»Î¡Ë¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
Auckland FC 2025-26 New Balance Away
¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC 2025-26 New Balance ¥¢¥¦¥§¥¤ ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
¥¢¥¦¥§¥¤¤âºòµ¨¤Ë°ú¤Â³¤¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¿§¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤ëº¹¤·¿§¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¥É¤ËÊÑ¹¹¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Û¡¼¥àÆ±ÍÍ¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¥¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÏNew Balance¤Ç·ÑÂ³¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ê¡¼¥°¤Ë»²Æþ¤·¤¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬2ÂåÌÜ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC¤Ï2024Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¿·¶½¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢A¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë±Û¶»²Àï¡£ºòµ¨¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò1°Ì¤Ç½ª¤¨¤ëÌö¿Ê¤ò¸«¤»¤¿¡ÊÍ¥¾¡·èÄê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡Ë¡£
¥¯¥é¥Ö¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¡¢¾å¾º¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Î¡ÖA¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ¬¾ÎAFC¤ÈÁÏÀßÇ¯¡È2024¡É¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£À¾ÍÎ¹ÃÑÉ¤Î³õ¤òÌÏ¤·¤¿·Á¾õ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î°¦¾Î¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¡ÖA¡×¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ö¥¹¥«¥¤¥¿¥ï¡¼¡×¤È¡¢¹Á¤«¤éÁ¥¤Ç25Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤ËÉâ¤«¤ÖÌµ¿ÍÅç¡Ö¥é¥ó¥®¥È¥ÈÅç¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2025-26¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎNew Balance¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼Àï¤Ç¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£