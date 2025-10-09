どんどん出来上がっていく蜂蜜まんじゅう

●三重県津市民のソウルフード「はちまん」の愛称で親しまれている『蜂蜜まん本舗』の名物「蜂蜜まんじゅう」の魅力をご紹介！

蜂蜜風味で表面パリッと、中身はもっちり。なめらかなこし餡のなめらかさも相まって、何個でも食べられそうなほどおいしい。1個70円とサイズもお値段も可愛いく、普段のおやつとしてはもちろん、旅のお供にも小腹を満たしてくれる強い味方……それが蜂蜜まんじゅう、通称「はちまん」です。

三重県といえば、伊勢神宮をはじめとする観光スポットが数多く点在する風光明媚な土地。今回ご紹介する蜂蜜まんじゅうを製造・販売する『蜂蜜まん本舗』は、同県の県庁所在地・津市にあります。

出張販売所が津駅にもありますが、出来たてを味わえるのはこの『蜂蜜まん本舗』のみ

蜂蜜をもっと身近に、との想いで1953年に創業。お店は津市の中心部にあり、JR・近鉄津駅からバスで「三重会館前」下車すぐ。国道23号線沿いのため非常にわかりやすく、蜂蜜の看板もよい目印になります。

津市在住の人なら誰もが知っている有名な「蜂蜜まんじゅう」。ガラス窓越しに製造工程が見学でき、商品は「はちまん」のみの潔さ。お店に入ると甘い香りが漂い、食べたい気持ち満々になるはず。

イートインもできます

テイクアウトはもちろん、店内にはイートインもできるテーブルや畳の部屋もあって、セルフサービスのお茶と共にゆっくり味わうこともできます。

やみつきになる蜂蜜まんじゅうの味わい

テイクアウト用のビニール袋には所々に穴が空いており、蒸れないような工夫が。心遣いに愛情を感じます

鉄板で焼き上げられた、カリッと香ばしくもっちりした生地の中には熱々のこし餡がギュッと入っており、ひと口頬張ると蜂蜜のほのかな風味が。なめらかで甘すぎない餡子とのバランスも最高で、素朴で懐かしい味わい。

手のひらサイズなのであっという間に完食。もっと食べたいと2個、3個と調子良く胃袋に収まっていきます。1個70円(イートインは75円)とリーズナブルなのも嬉しいですね。

店内でいただく焼き立て「はちまん」。熱々を存分に食べられます

テーブルに座っていると、おやつを求めてお客様が次々に来店。10個、20個と購入していきます。その回転が速いこと、速いこと。スタッフさんの手際の良さもさることながら、地元民に愛されているのがよく伝わってきます。

手のひらの上の蜂蜜まんじゅう[食楽web]

外はカリッと、中身はフワッとな生地の食感に、甘すぎない餡子が相性良く格別です。冷めても美味しく蜂蜜感がより際立つ印象。手のひらサイズで幾つでも食べられそう。リベイクして温め直しても、そのままでもお好みでお召し上がりください。

●SHOP INFO

蜂蜜まん本舗

住：三重県津市大門8-5

TEL：059-228-3012

営：9:45～17:00

●著者プロフィール

相澤幾美

一級フードアナリスト。食べることの魅力に取り憑かれ、日々グルメ情報や食関連の興味深い内容にアンテナを張っている。美味しいものは万国共通。食を通じて人々の思いが繋がり、笑顔の広がる記事を心がけ、体にいいもの、美味しいものを伝えていきます。