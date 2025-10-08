ファミリーマートで展開中のオーガニックスキンケアブランド「Mitea ORGANIC」から、「ポケピース」デザインのコレクションが登場！

ピチューの「クレンジングセラムオイル」や、ポッチャマの「アクアセラムウォッシュ」など、12品目7種がラインナップされます☆

ファミリーマート「Mitea ORGANIC」ポケピースコレクション

発売日：2025年10月21日（火）

取扱店舗：一部店舗を除く全国のファミリーマート約13,500店

「ファミリーマート」と「コスメキッチン」が2022年10月より展開している、オーガニックスキンケアブランド「Mitea ORGANIC」

発売以降、美容誌のベストコスメを多数受賞するなど、好評を博しています。

その「Mitea ORGANIC」より、「ポケピース」デザインのコレクション12品目・7種が登場！

ポケモンたちのピースなくらしを描いた「ポケピース」と、“ 日々のスキンケアタイムを、肌と心に向き合う幸せな時間にしてほしい”という想いで生まれた「Mitea ORGANIC」との初のコレクションです。

ポケモンたちのリラックスしたピースな表情が日々のスキンケアタイムを心地よく、ピースに彩ってくれます☆

※なくなり次第、定番デザインに切り替わります

クレンジングセラムオイル120mL" />

価格：1,848円（税込）

すやすや眠るピチューをプリントした、しっかりメイクも黒ずみや角栓もこすらずするんと落ちる「クレンジングセラムオイル」

W洗顔不要で濡れた手、マツエクでも使用できるアロマオイルクレンジングです。

<ポケピースデザイン>アクアセラムウォッシュ 100g

アクアセラムウォッシュ 100g" />

価格：1,188円（税込）

クレイ（海シルト（洗浄成分））・炭（洗浄成分）入り美容液成分91%のもちもち泡で毛穴汚れをすっきりオフしてくれるアクアセラムウォッシュ。

後肌うるつるの美容液洗顔料のパッケージには、ポッチャマがちょっぴりお口を開いた姿で登場します。

ホワイトニングセラムローション【医薬部外品】120mL" />

価格：1,991円（税込）

ピカチュウがほっぺに手を添える姿をレイアウトした、持続型ビタミンC（ビタミンC・2 -グルコシド）を配合したホワイトニングセラムローション。

美白力を余すことなく発揮し、うるおいがグングン浸透（角層まで）するうるうる白肌化粧水です。

リペアミルク100mL" />

価格：1,991円（税込）

ヒバニーとニャスパーが登場する、オールインワンでもOKのリペアミルク。

W発酵ソームカプセルとCICA、ビタミンCでミルクもち肌へ導くお守り乳液です。

アロマミスト(ヘア&ボディミスト) 夜想ブルームブーケの香り 40ml

価格：1,320円（税込）

ミミッキュのパッケージは、ひと吹きで気になるにおいをリフレッシュしてくれるアロマミスト。

リフレッシュ成分カキタンニンとオーガニックの植物成分配合で、においをケアしながら、髪とからだをみずみずしく潤します。

また、天然由来香料が織りなすリュクスな香りが全身をやわらかく包みこみ、ふんわりと芳香。

フレグランスミストとしても使用可能で、肌に直接塗布できるいたわり処方です。

<ポケピースデザイン>クレンジングセラムオイル 30mL / リペアミルク20mLミニサイズキット

クレンジングセラムオイル 30mL / リペアミルク20mLミニサイズキット" />

価格：1,650円（税込）

W洗顔不要のクレンジングオイルとオールインワンでも使える高保湿乳液がセットになった、お得なトライアルキット。

この2品でお手入れが完了するため、旅行やちょっとしたおでかけにもぴったりです。

セラムオイルリップスティック全6色" />

価格：995円（税込）

種類：(写真左から)

・01 マンダリーヌコンフィ(ワッカネズミ)

・02 マロングラッセ(モクロー)

・05 ピグピンク(ポッチャマ)

・06 カミナリクリア(ピカチュウ)※限定新色 (高保湿タイプ)

・07 チュチュピンク(ピチュー) ※限定新色

・08 フェアリーレンガ(ミミッキュ)※限定新色

美容オイルで潤う、色もち抜群なおしゃれ感のあるカラーリップ。

洗顔料で落とせるのも嬉しいポイントです。

限定新色3カラーを含む全6色がラインナップされます。

「ポケピース meets Mitea ORGANIC Peaceful Gift Campaign」キャンペーン

応募期間：2025年10月21日(火)10:00〜2025年12月31日(水)23:59

プレゼントアイテム：※写真左から

・スキンケアラインナップ入り特別BOX 50名

・リップラインナップ入り特別BOX 50名

・ビッグポーチ 300名

・リップチャーム 300名

当選発表：2026年2月中に賞品の発送をもって連絡

応募フォーム：https://miteaorganic.com/Page/Lp/mitea_pokepeace2025/

かわいいグッズがもらえるキャンペーンも実施。

ファミリーマート、コスメキッチン、ビープル各店舗、各WEB STOREにて、ポケピースデザインのMitea ORGANIC製品を1点以上購入したレシートを、Mitea ORGANICオフィシャルサイト内の特設ページよりアップロードして応募してください！

淡いカラーと「ポケピース」のポケモンたちのパッケージがかわいい、スキンケアが楽しくなるコレクション。

Mitea ORGANICの「ポケピース」デザインのコレクションは、2025年10月21日（火）から一部店舗を除く全国のファミリーマート約13,500店に登場します。

