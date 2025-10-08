トルコのアンカラで昨年１０月、ビルの４３階から転落死したとされるモデルで乗馬インストラクターの女性の件で、これまで自殺とされていたが、不審な点が次々と浮かび上がり、捜査が再開された。トルコメディア・ＮＴＶが先日、報じた。

昨年１０月２０日、セマヌール・アルスランさん（２７）は高層ビルの４３階のバルコニーから転落し、命を落とした。家の中にいた男女２人が拘束されたが、「アルスランさんの転落時には別の部屋にいた」と供述。また、アルスランさんのスマホには遺書とみられる手書きのメモを写した画像があった。「みんな罪がある。全員をそれぞれの良心と向き合わせておく。審判の日に会いましょう」と記されていた。アンカラ検察庁は自殺と判断し、２人を不起訴処分とした。

しかし、家族・社会福祉省とアルスランさんの遺族の弁護士がアンカラ第２平和刑事裁判所に異議を申し立てた。家族・社会福祉省が裁判所に提出した異議申立書では「捜査が不十分なまま進められた」と指摘された。

申立書の中では、アルスランさんが死亡する直前にタクシーを呼び、荷物を準備してリビングに置いていたことが記されている。また、遺書を写したとされる画像にはレンズ情報がなく、時間などの技術的データがなく、筆跡もアルスランさんのものかどうか疑わしかった。

また申立書では、アルスランさんの親しい関係者への聴取が行われていないこと、性的暴行や身体的暴力の痕跡が調査されていないこと、さらに血液から検出されたベンゾイルエクゴニン（コカイン代謝物）およびプレガバリン（疼痛治療剤）の影響が評価されていないことを挙げ、解剖報告書自体が不十分であると主張した。

さらにアルスランさんの爪から男性のＤＮＡが検出されていたが、ＤＮＡを照合していないことも分かった。

アンカラ第２平和刑事裁判所は異議申し立てと事件を審査した後、１０月５日、アンカラ検察庁の不起訴決定を覆した。裁判所は「捜査が不十分であり、多くの重要な問題が明らかにされていない」と述べ、捜査が再開された。