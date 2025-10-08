森保一監督率いる日本代表（FIFA世界ランク19位）は、10月10日に大阪・吹田でパラグアイ代表（37位）と対戦。同14日には東京・味スタで王国ブラジル（同6位）と一戦を交える。

森保ジャパンは、6日に千葉県内のJFAトレーニング施設「夢フィールド」で練習開始。欧州所属選手は「6日帰国組」「7日帰国組」に分かれて参集。7日午後4時30分スタート予定の練習から、代表27人全員が顔を揃えて連係プレーなど練度を上げていく。

そんな森保ジャパンのアキレス腱といえば「DFのレギュラー陣に相次いでトラブルが発生している」ことだ。

英プレミアの名門アーセナルに所属していたDF冨安健洋（26）は、たび重なる故障の末に2月に右膝を手術。アーセナルとは契約解除となって現在は無所属である。

ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘン入りしてからケガ続きのDF伊藤洋輝（26）は、3月に右足を骨折して長期リタイアを余儀なくされている。ドイツ1年目の今季開幕戦に左膝前十字靭帯断裂の大ケガを負ったDF町田浩樹（28）の戦線復帰は未定。21歳で英プレミアの古豪トッテナム入りしたDF高井幸大は、今季開幕前に右足を痛めて出遅れてしまった。

そして5日、ドイツからオランダ・アヤックスに移籍したDF板倉滉（28）がケガのために不参加となり、6月からチェコでプレーしているDF橋岡大樹（26）が追加招集された。

「これはもう＜お祓い＞が必要なのでは、なんてジョークが飛ぶほどDF陣の戦線離脱が続いている。代表38試合の板倉がチームを離れ、アキレス腱断裂の大ケガで約1年ぶりの代表復帰となったDF谷口彰吾の代表32試合の経験に頼らざるを得なくなったが、34歳のベテランに重荷を背負わせるわけにもいかず、かといってDF瀬古歩夢・9試合、DF安藤智哉・5試合、鈴木淳之介・1試合では心許ない。現役代表最多144試合のDF長友佑都が控えているとはいえ、39歳という年齢的なことを考えると戦力として多くを望むことは厳しい。追加招集のDF橋岡が、現メンバーで唯一の代表2ケタ出場（11試合）だが、今年初代表なので主力を張るレベルにはない。そこで元日本代表主将の“大物DF”の復帰が取り沙汰されているのです」（サッカー関係者）

W杯、五輪（OA枠含）に各3回出場、日本代表屈指の大型CB

日本代表屈指の大型CB（189センチ・87キロ）としてW杯、五輪（OA枠含）に各3回出場のDF吉田麻也（37）だ。

2022年W杯カタール大会を最後に代表を引退した吉田は、翌2023年8月に米国メジャーリーグサッカー（MLS）の強豪LAギャラクシーに移籍し、2024年シーズンから主将を務めて同年のMLSカップ優勝に貢献した。

「全盛期と比べるとスピード、キレともに衰えたとはいえ、森保ジャパンの3DFシステムを考えた場合、中央にデンと構えて左右のCB、守備的MFを差配しながらDFリーダーをこなすことは十分に可能。さらに米国のプロリーグで3シーズンにわたってプレーしているという経験値も見逃せない。2026年W杯はアメリカを中心としてカナダとメキシコとの3カ国共催大会。吉田は普段のMLSの飛行機移動で2時間程度の時差も経験しているし、その対処方法も熟知している。英語も日常会話どころかビジネス英語など高度な会話も苦にしない。米国そのものに対する順応性の高さは、森保ジャパンにとって大きな財産となるでしょう」（前出関係者）

現在の森保ジャパンの精神的支柱は、W杯出場4回の大ベテラン長友が担っている。持ち前のラテン気質でチームの雰囲気を明るくし、歳の離れた若手選手との関係性も良好である。が、戦力として考えると170センチのサイズで森保ジャパンの主力DFを任せるにはムリがある。

持ち前のキャプテンシーの高さを発揮してW杯、五輪で主将として日本代表をグイっと牽引してきたDF吉田。「長友はお役御免。吉田の代表復帰の公算は高い」。サッカー界ではこう囁かれている。

◇ ◇ ◇

森保Jと言えば、下半身スキャンダルで逮捕されながら不起訴となった佐野海舟の代表入りが大きな波紋を広げている。当の本人にしても、あえて人目にさらされる場に身を置き、日の丸を背負う決断を下すには深い葛藤と苦悩があったという。いったいどういうことか。サッカージャーナリスト・森雅史氏が読み解く。

