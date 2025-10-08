ダウ平均は続落 ＩＴ・ハイテク株も利益確定売り＝米国株概況
NY株式7日（NY時間16:21）（日本時間05:21）
ダウ平均 46602.98（-91.99 -0.20%）
S＆P500 6714.59（-25.69 -0.38%）
ナスダック 22788.36（-153.31 -0.67%）
CME日経平均先物 48095（大証終比：+155 +0.32%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続落。ＩＴ・ハイテク株にも利益確定売りが強まっており、ナスダックも下落している。ネガティブな雰囲気は広がっていないが、最高値更新が続く中、２週目に入った米政府機関閉鎖の行方を見極めようとするムードも広がっている。
前日に上院が１１月２１日までのつなぎ予算案の５回目の投票を実施したが、またもや否決された。採決はほぼ党派ラインに沿って行われ、可決には共和党に加えて少なくとも民主党議員８名の賛成（計６０票）が必要。
トランプ大統領は月曜夜に自身のＳＮＳに改めて閉鎖の責任は民主党にあると主張。「民主党の失敗した医療政策やその他の問題で協力する用意はあるが、その前に政府を再開させるべきだ」と述べた。
トランプ大統領は「民主党と良い方向に進む可能性のある交渉をしている」と発言していたものの、民主党のシューマー上院院内総務（ニューヨーク州選出）は「事実ではない」と否定した。シューマー氏は投稿で、「もし共和党がようやく腰を据えて、米国の家庭のために医療制度を前進させるつもりがあるなら、民主党はそれを実現する用意がある」と述べた。
閉鎖は本日で７日目に入り、９月の米雇用統計など主要経済指標の公表が遅延されている。このため、次回のＦＯＭＣの判断に必要なデータが不足する状況となっている。さらに、労働市場やインフレへのリスクが依然として高い中で、閉鎖の長期化とデータ空白が重なることも懸念される状況。本日は午後にＦＯＭＣ議事録が公表される。
ＩＢＭ＜IBM＞が上昇。同社がＡＩスタートアップのアンソロピック社の大規模言語モデル「クロード」シリーズを自社ソフトウェア群に統合すると発表したことが材料視されている。
ＮＹ証券取引所の親会社インターコンチネンタル・エクスチェンジ（ＩＣＥ）＜ICE＞が上昇。選挙、経済指標、スポーツ、文化などについての予測を売買する予測市場プラットフォームを手掛けるポリマーケットに２０億ドルを出資する交渉を進めていると伝わった。
カナダの鉱山開発のトリロジー・メタルズ＜TMQ＞が急騰。米政府が同社の株式１０％を取得すると発表した。アラスカ州での重要なエネルギー・鉱業プロジェクトの確保が目的で、出資額は３５６０万ドルに上る。
ＡＭＤ＜AMD＞は本日も続伸。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の１７０ドルから３００ドルに引き上げた。
フォード＜F＞が下落。ニューヨーク州オスウィーゴにあるアルミニウム工場で火災が発生した。同社の生産に数カ月規模の混乱をもたらす見通しだとの観測が伝わっている。
半導体検査のエア・テスト・システムズ＜AEHR＞が決算を受け大幅安。好決算ではあったものの、株価はネガティブな反応。売上高が前年同期を下回ったことが嫌気されている。
