「本当に素晴らしい」絶好調のフェイエノールト上田綺世がリーグ週間MVPに選出！ 圧巻“８戦８発”で現地メディアも絶賛
オランダでプレーする日本代表FWの活躍が止まらない。
現地メディア『ESPN NL』は、エールディビジ第８節の週間ベストイレブンを発表。その11人に、フェイエノールトの上田綺世が名を連ね、週間MVPにも選出された。
同選手はユトレヒト戦（３−２）で２ゴールの大活躍。今節も持ち前の決定力でチームの勝利に貢献している。
ここまでリーグ戦８試合で８ゴールと絶好調の上田をレジェンドも絶賛。記事では、かつてズウォーレなどでプレーしたアンコ・ヤンセン氏の「彼は本当に素晴らしい。全ての局面に関与し、シュート６本のうち、４本が枠を捉えていた。今節は決勝点を含む２得点を挙げており、これでエールディビジでは１試合１得点ペースでゴールを量産している」との絶賛コメントが紹介された。
現在リーグの得点ランキングでトップに立つ日本人ストライカー。所属するフェイエノールトも開幕から７勝１分の負けなしで首位を走っているが、このまま好調を維持できるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】恐ろしい決定力！上田綺世が圧巻の２ゴール
