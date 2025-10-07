【Amazon プライム感謝祭】AirPodsや飲料水もプライスダウン。ガジェットから日用品まで、目玉商品をご紹介

秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」が2025年10月10日（金）まで開催中です。今回はApple製品や飲料水、日用品などの目玉商品をピックアップ。人気商品はセール終了を待たずに売り切れることもあるので、早めのご購入がおすすめです！

蓄積した黄ばみも強力洗浄。「アタック抗菌EX」

コスパ優秀。ナノックスワンの洗濯洗剤 173回分詰め替え用

密着ジェルが汚れを分解。スクラビングバブルのトイレクリーナー

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ

クリアな息と白い歯へ。NONIO（ノニオ）の薬用ハミガキ

クリニカのデンタルフロス Y字タイプ

歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン

殺菌成分配合の泡でしっかり汚れを落とす。キレイキレイの泡ハンドクリーム

その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 6種類の香りセレクトBOX」

ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク

睡眠中の乾燥や摩擦ダメージから髪を守る。YOLUのシャンプー＆トリートメント

一日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」

一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール

アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム

ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー。Anker Nano Power Bank

コンパクトかつハイパワー。Jackeryのポータブル電源

Amazonベーシックの「アルカリ単三電池」20個セット

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

リフレッシュにぴったり。ゼロカロリー・無糖・ノンカフェインの強炭酸水

シリーズ累計1億4,000万本突破。エキストラバージンオリーブオイル

芳醇な香りと深いコクが楽しめる「ちょっと贅沢な珈琲店 スティック」

やみつきになる濃厚ソース。「日清焼そばU.F.O.」

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」

その他のセール商品

プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。