【Amazon プライム感謝祭】AirPodsや飲料水もプライスダウン。ガジェットから日用品まで、目玉商品をご紹介
今回はApple製品や飲料水、日用品などの目玉商品をピックアップ。人気商品はセール終了を待たずに売り切れることもあるので、早めのご購入がおすすめです！
蓄積した黄ばみも強力洗浄。「アタック抗菌EX」
【大容量】アタック抗菌EX 洗濯洗剤 液体 １００日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 ２５００ｇ
1,404円 → 1,080円（23%オフ）
コスパ優秀。ナノックスワンの洗濯洗剤 173回分詰め替え用
NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ダメージケア
1,617円 → 1,376円（15%オフ）
密着ジェルが汚れを分解。スクラビングバブルのトイレクリーナー
スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) 超強力トイレクリーナー 400g×3本 お掃除手袋つき トイレ洗浄剤 黒ずみ 洗浄 まとめ買い 洗剤 【Amazon.co.jp 限定】
798円 → 559円（30%オフ）
クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ
Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】
2,219円 → 1,664円（25%オフ）
クリアな息と白い歯へ。NONIO（ノニオ）の薬用ハミガキ
【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭
775円 → 613円（21%オフ）
クリニカのデンタルフロス Y字タイプ
歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン
【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味
1,098円 → 845円（23%オフ）
殺菌成分配合の泡でしっかり汚れを落とす。キレイキレイの泡ハンドクリーム
【業務用 大容量】キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 4L シトラスフルーティの香り (医薬部外品) 詰め替え
2,500円 → 1,817円（27%オフ）
その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 6種類の香りセレクトBOX」
バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]
2,079円 → 1,650円（21%オフ）
ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
2,420円 → 1,694円（30%オフ）
睡眠中の乾燥や摩擦ダメージから髪を守る。YOLUのシャンプー＆トリートメント
【新モデル】 YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット 詰め替え 大容量 カームナイトリペア
6,600円 → 4,750円（28%オフ）
一日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 24,800円（17%オフ）
一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール
アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム
ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224
23,601円 → 15,980円（32%オフ）
ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー。Anker Nano Power Bank
Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 8.6mm 小型 iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air 対応 (ブラック)
6,990円 → 5,490円（21%オフ）
コンパクトかつハイパワー。Jackeryのポータブル電源
Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応
139,800円 → 62,300円（55%オフ）
Amazonベーシックの「アルカリ単三電池」20個セット
Amazonベーシック 乾電池 単3形 単三電池 アルカリ 保存期限10年 20個セット 1.5V 液漏れ防止
778円 → 622円（20%オフ）
「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本
2,055円 → 1,654円（20%オフ）
リフレッシュにぴったり。ゼロカロリー・無糖・ノンカフェインの強炭酸水
【強炭酸】コカ・コーラ カナダドライ ザ・タンサン ストロング ラベルレス 430ml ×24本
1,655円 → 1,358円（18%オフ）
シリーズ累計1億4,000万本突破。エキストラバージンオリーブオイル
ガルシア エキストラバージン オリーブオイル 1000ml ペット オリーブ農家がつくる オリーブ油 スペイン産 大容量 1L
2,300円 → 1,480円（36%オフ）
芳醇な香りと深いコクが楽しめる「ちょっと贅沢な珈琲店 スティック」
AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャルブレンド 100本 【 スティックコーヒー 】【 インスタントコーヒー 】
2,948円 → 1,729円（41%オフ）
やみつきになる濃厚ソース。「日清焼そばU.F.O.」
ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」
ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」
その他のセール商品
[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g RED CUSHION 21N
2,970円 → 2,079円（30%オフ）
パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム 75g (スムースクレンジングバームディープブラック 単品) W洗顔不要 まつエクOK 毛穴 黒ずみ 角質ケア PERFECT ONE FOCUS
2,970円 → 2,376円（20%オフ）
Bioré ビオレ おうちdeエステ 洗顔ジェル なめらか 気分すっきりリラックスアロマの香り 240グラム (x 1) 【Amazon.co.jp限定】
1,056円 → 778円（26%オフ）
アテニア (Attenir) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ 175mL (毛穴/乾燥/角質) クレンジング メイク落とし (クレンジングオイル/ダブル洗顔不要) リフレシングシトラスの香り / 約2か月分 レギュラーボトル
1,980円 → 1,683円（15%オフ）
プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
