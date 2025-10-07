マーケティング侍 りゅう先生×法廷臨床心理博士が指南！「自己責任×利他的が最強」16タイプで分かるリーダーシップの真実
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』で公開された「【超優良級】リーダーを目指す全ての人が見る動画。16個のパターンを理解することで"最強のリーダーシップ"が手に入る。」にて、マーケティング侍・りゅう先生と法廷臨床心理博士・遠藤氏が、ビジネスパーソンなら誰もが気になるリーダーシップの全タイプを日本初公開。動画は、「SランクからDランクまで分かる16種類のリーダーシップを紹介。本を読んでも分からなかった人のために徹底解説します！」という前置きからスタートした。
動画内で取り上げられたのは、組織心理学や脳神経マーケティングの知見をもとに分類された、“16タイプのリーダー”。性格診断のようにどんな人にもリーダーシップの使い方や得意不得意があり、「ランクが低いからといって悪いわけではない。要は『場所や使い方次第で強みも弱みにもなる』」と二人は強調する。
リーダーシップの要素は主体性・動機・成果感・対人アプローチに分類。「上位のリーダーシップは『自己責任×利他的』が絶対条件」と明言し、「この組み合わせを持つAランクやSランクのタイプが、優秀なマネージャー・経営者になる」と断言した。さらに「環境や訓練次第で低ランクから高ランクに成長できる」といった成長の可能性にも言及。
具体的には、「変革型リーダー」や「育成型マネージャー」、さらには“ビジョナリータイプ”として孫正義氏やイーロン・マスクらの名前があがり、「目指すべきリーダー像が明確に分かる」とのこと。一方で、「自分のタイプがCやDでも、その役目に合った行動をすれば全く問題ない。企業やプロジェクトのフェーズやポジションに応じて求められるタイプも違う」とのバランスある知見も披露された。
最後は「自分の強み・弱みを活かして、最適なリーダーシップを発揮しよう」というメッセージで締めくくられた。
チャンネル情報
現場で使える実践マーケティングを教えるチャンネル！集客・販売・商品設計・コンセプト全てのお悩みを一発解決！【りゅう先生】現在CMOやアドバイザーとして、マーケティングと事業のスケールアップまでの指導、M＆A、IPOのサポートを行いながら、自身も投資家としてスタートアップなどに出資を行っている。