木村拓哉が主演を務める映画『教場』が2部作で公開されることが決定。前編『教場 Reunion（リユニオン）』がNetflixにて2026年1月1日より配信、後編『教場 Requiem（レクイエム）』が2026年2月20日より劇場公開される。

警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、様々な想いを抱いて入学してきた生徒たちの対峙が評判を呼び、累計発行部数130万部を突破している。2020年には主演に木村を迎えたSPドラマ『教場』（フジテレビ系）が放送され、2021年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』（フジテレビ系）が、そして2023年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親－教場0－』（フジテレビ系）が放送された。

そんな連続ドラマの放送から3年の月日が経ち、『教場』シリーズ集大成となるプロジェクトが再始動。主演の木村、監督の中江功、脚本の君塚良一が再集結し、2026年にシリーズ初となる映画版として公開される。

2部作で公開されることに加え、風間教官（木村拓哉）と対峙することとなる第205期生徒キャストも発表された。写真を撮るのが趣味で、風間教官から写真で記録する役割を託される門田陽光役に綱啓永、トップの成績を誇りながらも、同期の追い上げにプレッシャーを感じる優等生・星谷舞美役に齊藤京子、冷静でいつもメモを取っている氏原清純役に倉悠貴、父親が警察官、自身も入学前に警察から表彰状をもらったこともある経歴から、教官たちにも目をつけられている矢代桔平役に佐藤勝利（timelesz）、絵が得意で、授業の風景や同期の似顔絵を描いている渡部流役に猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、体力に自信があり柔術を用いた制圧を得意とする若槻栄斗役に中村蒼が決定。そのほか、金子大地、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗が名を連ねた。

さらに、第205期生徒たちが集合した映画『教場 Reunion』ティザービジュアル、そして金網越しに生徒たちを見つめる風間教官のバックショットが切り取られた映画『教場 Requiem』ティザービジュアル、そして映画の本編映像が初めて使用された特報映像も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）