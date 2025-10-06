（MCU）でスカーレット・ウィッチ／ワンダ・マキシモフ役を演じてきたエリザベス・オルセンが、近年ささやかれる“スーパーヒーロー疲れ”について語った。

米によると、オルセンは10月4日に米ハンプトン国際映画祭のトークイベントに登場し、『／エイジ・オブ・ウルトロン』（2015）から演じてきたワンダ役を「大好きで、いつでも戻りたい」役柄だと表現した。

「本当に実りのある仕事でした。私自身にとって、また私の演じた役柄にとって、ストーリーもどんどんよくなっていった。本当に楽しかったですし、継続中のテレビシリーズで再演している人もいます。こういうフランチャイズに参加できるのはとても稀有なことです。」

なかでも「ワンダヴィジョン」（2021）以降については、「想像したこともなかったほど充実していた」という。今後についても「コミックには、私がやってみたい、そしてファンの皆さんも観てみたいキャラクターの展開がまだ残っています」と語った。

もっとも「ワンダヴィジョン」以降の時期──つまりは『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）のあとだ──は、ファンや批評家の間で“スーパーヒーロー疲れ”がささやかれていた期間でもあった。最近はようやく持ち直しつつあるが、映画作品の興行収入が低迷し、ドラマの視聴者数も減っていた時期があったのである。

オルセンはこうした現象を、「私たちが、文化として少し飽きてしまうことはあるのかもしれません」と認めた。「けれども、（MCUには）親しみを感じるところがあります。唯一無二で、進行中のテレビ番組に出ないかぎり、あんな経験はできないと思う。そういう一貫性は好きだし、気持ちがいいもの。仕事が安定しているのはいいもので──これは誰でも同意してくれると思います」。

ちなみに、オルセンはトークのなかでこうも述べている。「（MCUの）映画は批評家のためのものじゃない。ファンのためのものです」。

Source: