¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¤¹¤°ºî¤ì¤ë¡ª½é¿´¼Ô¤Ë¤â´ò¤·¤¤¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó3Ê¬¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×5Áª
¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä
¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Á¤ã¤¦¥ì¥·¥Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ºî¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬¡ª¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ç¤¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä
¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤Ë¤Ï»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¤Ä©Àï¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¿¤Ã¤¿3Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²È¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤Ç´ÊÃ±¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ë
¥ª¡¼¥Ö¥óÉÔÍ×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥
º®¤¼¤Æ¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥
Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊÉÔÍ×¤Î¾ø¤·¥Ñ¥ó
¤É¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¡¢º£¤¹¤°»î¤»¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë´ÊÃ±¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÊÌ¤ÊºàÎÁ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¤¿¤È¤¤ä¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£