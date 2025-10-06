º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢·ãÆ°¤Î2½µ´Ö¡¡¾Ã¤¨¤¿ÈãÈ½¢ªÂÔË¾¤Î¼é¸î¿À¡ÄÊÆ¶¯Ä´¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×
º´¡¹ÌÚ¤Ï9·î22Æü¤Ë3A¤ÇÅÐÈÄ¢ª¥á¥¸¥ã¡¼¹çÎ®¸å¤Ë¡È¼é¸î¿À¡É¤Ø
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£9²ó¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤¿¤Î¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£100¥Þ¥¤¥ë°Ê¾å¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÌÛ¤é¤»¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢9·î¾å½Ü¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤¤¤¿¡£ÅÜÅó¤Î1¤«·î¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥í¥¦¥¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï2ÅÀº¹¤Î9²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ø¤Î½éµå¤Ç¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î162.5¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Â³¤¯¥±¥×¥é¡¼¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥È¥Ã¥È¤ò»°¼ÙÈô¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£1²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢1Ã¥»°¿¶¤ÇÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥í¥¦¥¤Ï¤Þ¤µ¤Ë´üÂÔÄÌ¤ê¤Î³èÌö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡×¡ÊÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºµ¼Ô¡Ë¡¢¡ÖRoktober¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¡Ë¤Ê¤É¡¢LA¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡È¼é¸î¿À¡¦º´¡¹ÌÚ¡É¤ËºÇÂç¸Â¤Î·É°Õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¸½¤ì¤¿µßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥µ¥ó¥Ú¥ê¥ª»á¤¬¡Ö2½µ´ÖÁ°¤Ï¡¢¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ïº£Ç¯ºÆ¤Ó¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ3A¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿º£¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¿ô½µ´Ö¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡ÈÅÜÅó¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¤¤´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢5·î¤Ë±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¥Î¡¼¥¹¥í¡¼Ä´À°´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¡¢8·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£°ì»þ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ìá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢9·îÃæ½Ü¤«¤é¤Ïµß±ç¤ÇÄ´À°¡£¤½¤·¤Æ24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¹çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¸å¤ÏËÜÍè¤Î°µÅÝÅª¤Êµå°Ò¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òµí¼ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Î9²ó¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¡£¡ÈÆ¹¾å¤²Åê¼ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤òÄù¤á¤¿¡£º£¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬¤¤¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡×¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡×¡Ö¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¶¯Ä´¤·¤Æ¤â¤·¤¿¤ê¤Ê¤¤¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç¤¤ÊÀïÎÏÊä¶¯¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿X¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡×¤ÈÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¡¢¡ÈºÇ¶¯¤ÎÊä¶¯¡É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë