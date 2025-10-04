相次ぐスキャンダルで窮地に立たされた永野芽郁が、起死回生の一手を打とうとしている。

「10月3日配信の『女性セブンプラス』が報じたのは、フィリピンで極秘撮影された写真集の存在です。これまでの清純派イメージを一新する“大人な雰囲気”の内容だといいます。さらに既報どおり、Netflix作品への出演も決定したそうです。地上波での活動が難しいなか、新たな活路を見出そうとする永野さんの“覚悟”がうかがえます」（芸能ジャーナリスト、以下同）

2025年4月の田中圭との不倫疑惑報道以降、地上波での活動がストップしていた永野。CM契約もすべて失い、レギュラー番組も降板、2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』への出演も白紙となった。騒動が沈静化してきた矢先、9月には坂口健太郎の二股交際報道で再び名前が浮上。二股をかけられた立場とはいえ、またもやスキャンダルの渦中に立たされてしまった。

「そんななか、9月上旬、フィリピンで写真集の撮影が極秘でおこなわれたそうです。東南アジアでの撮影で、永野さんは金髪姿で、かなりアダルトな雰囲気だったといいます。これまでに出したフォトブックは清純派のイメージでしたが、今回はスキャンダルを逆手に取り、大人なイメージを発信する足がかりにするつもりかもしれません」

この大胆なイメチェン報道に、Xユーザーは至って冷ややかだ。

《ヌードなら話題になるけど》

《永野芽郁の写真集!? 誰得?》

芸能プロ関係者が“再起”ともいえる写真集の展望について分析する。

「永野さんの過去のフォトブックは、清純派女優として人気絶頂期だったから売れたわけです。今回は『脱清純』を狙っているようですが、従来のファンは路線転換についていけない可能性が高く、一方でアダルトな雰囲気を求める層は、そもそも永野さんに興味がなさそうです」

一方、永野にとってもうひとつの大きな転機となりうるのが、Netflixへの出演だ。本誌『SmartFLASH』では6月、永野が年内にNetflixドラマの撮影に参加する見込みであると報じていた。

「今回の『女性セブンプラス』によると、出演は決定したようです。地上波では難しくても、配信プラットフォームなら復帰の道が開けます。永野さんとしてはここで演技力を見せつけ、評価を取り戻したいところでしょう」（同前）

写真集で新しいイメージを打ち出し、Netflixで演技力を証明する。二段構えの戦略は、吉と出るか凶と出るかーー。