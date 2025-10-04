国民スポーツ大会陸上第2日

第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は4日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第2日が行われ、少年女子A800メートル決勝で日本記録保持者・久保凛（大阪・東大阪大敬愛高3年）が昨年自身がマークした大会記録を更新する2分1秒72で連覇を飾った。

朝から雨が降り、気温も低い悪条件。それでも、久保はいつも通りオープンレーンから積極的に先頭に立ち、後続を10メートル以上突き放した。目標の日本記録更新はならなかったものの、自身が持つ大会記録2分2秒09を塗り替える大会新で連覇を達成。最後まで緩めることなく2位にはおよそ20メートル、3秒26差をつけた。

場内インタビューで「最後の800メートルだったので、自己ベストを出すこと、1周目から挑戦する走りをすることを目標にしていた。優勝はできたけど、すごい悔しいという気持ちでいっぱいです」と満足感はなかった。9月の東京世界陸上からの連戦。「家族やチームの支えもそうだし、大阪チームの方々に支えていただいたことに感謝して、次の試合でも成長した姿を見せられたら」と語った。

東京世界陸上は涙の予選敗退に終わった。レースが行われたのは9月18日。「帰ってきて、ちょっとはゆっくりしたけど、部活もあったのでしっかりと練習した」。9月22日頃から再びペースを上げ、トレーニングを積んできた。

前日の予選は一時30メートル近い差をつけ、2分6秒20の組1着で決勝進出。「（疲労は）意外と全然なくて、リラックスして走れています」。高校生活最後の800メートルになる見通しを明かしていたが、見事の有終の美を飾った。



（THE ANSWER編集部）