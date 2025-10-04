サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズに搭載されるカメラ仕様が最終決定したと報じられています。

↑ハードより撮影体験の向上を重視？

韓国メディアのETNewsによると、Galaxy S26シリーズでは大幅なカメラ性能のアップグレードはほとんどなく、特にPro（従来の標準モデルの後継機）とUltraモデルは、S25シリーズと同じカメラ仕様を引き継ぐ見込みだと伝えられています。

唯一、超薄型モデルであるGalaxy S26 Edgeのみ、超広角カメラが12MPから50MPに強化される見通しです。

予想される仕様を整理すると次の通りです。

Galaxy S26 Ultra: 200MPメイン、50MP超広角、10MP 3倍ズーム、50MP 5倍ズーム、12MPフロント Galaxy S26 Pro: 50MPメイン、12MP超広角、10MP 3倍ズーム、12MPフロント Galaxy S26 Edge: 200MPメイン、50MP超広角、12MPフロント

さらに、メインカメラの絞り値はF1.4に、5倍ズームはF2.9に拡大され、光感度が大幅に向上し、暗所撮影性能が強化されるという噂もあります。

サムスンはカメラのハードウェアを進化させるよりも、ソフトウェア処理によって撮影体験を高めようとしている模様。

搭載チップはSnapdragon 8 Elite Gen 5、あるいはExynos 2600になると見られ、いずれもAI機能が強化されると予想されているため、その活用が注目されます。

Source: ETNews

via: Sammobile

The post 次期「Galaxy S26」、カメラの仕様が確定！ パワーアップはまさかのEdgeだけ？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.