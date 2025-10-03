高岡早紀、今も印象に残る20代前半で経験した“別れ”「このまま2人で逃げられる？と言われ…」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

10月2日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして高岡早紀と松村沙友理が出演した。

高岡は、自身の若かりし頃の印象的な“別れ”を述懐。まるでドラマの1シーンのような別れの場面に、出演者も言葉を失い…。

【映像】「このまま2人で逃避行できる？」高岡早紀が明かす20代での別れ

今回のテーマは「世の女性たちの別れ方」。“会って別れを伝えるのか、会わずに終わるのか”“じっくり話し合うか、きっぱり別れを伝えられるか”など、さまざまな別れの体験談が紹介された。

MCの山里に「別れるときって、ケンカして別れます？」と聞かれた高岡は、「一番印象に残ってる別れは…」と切り出す。

それは「このまま2人で逃避行できるかい？みたいな話になった」という、ドラマのような別れだった。

当時、「この先どうするんだってしっかり考えた」という高岡。そのとき、恋人と「2人で逃げられる？」という話になったが、結論は「逃げられない」というものだったそうだ。

「じゃあお別れしたほうがいいね、って。大人みたいな別れですけど、まだ20代前半だった」と明かした高岡は、「あんまり悲しくなかった」とも振り返っていた。

高岡の告白に鈴木ら出演者は何も言葉が出ない様子だったが、山里は「俺のなかでそのセリフ言ってる彼氏、役所広司さんだもん」と芝居の一場面のようだと評する。これには高岡も大笑いしていた。