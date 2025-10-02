セブン-イレブン・ジャパンと、CCCMKホールディングス、三井住友カードは、セブン-イレブンとVポイントの協業開始1周年を記念したキャンペーンを開始した。期間は11月30日まで。

期間中、「Vポイント大還元祭」として3つのキャンペーンが実施される。

タッチ決済で最大1000％還元

10月1日～31日までの期間中、Vポイントの利用設定を完了のうえ、セブン-イレブン店頭で三井住友カードでスマートフォンのタッチ決済を利用すると、通常還元分10％に加え、抽選で利用金額の最大1000％分がポイント還元される。キャンペーンエントリーが必要。

特典は、1等が利用金額の1000％、2等が100％、3等が1％分のVポイント。上限は10万ポイントまで。

「VポイントPayアプリ」のタッチ決済で最大1000％還元

11月1日～30日までの期間中、Vポイントの利用設定を完了のうえ、セブン-イレブン店頭で「VポイントPayアプリ」のタッチ決済を利用すると、抽選で利用金額の最大1000％分がポイント還元される。キャンペーンエントリーが必要。

特典は、1等が利用金額の1000％、2等が10％、3等が1％分のVポイント。上限は2万ポイントまで。

セブンマイルの交換で増量チャンス

10月1日～11月30日までの期間中、「セブンマイル」を「Vポイント」へ交換すると、通常の交換分に加えて、抽選で最大1000％分のVポイントが進呈される。

キャンペーンエントリーが必要。特典は、1等が交換ポイント数の1000％、2等が500％、3等が300％、4等が200％分のVポイント、5等が5ポイント。