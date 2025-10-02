ソニー製の最新のAndroidスマートフォン「Xperia 10 VII」が10月9日に発売する。NTTドコモ、KDDI（au）、ソフトバンクからそれぞれ発売される。また、オープンマーケット版（SIMフリーモデル）も用意され、mineoからも提供される。

Xperia 10 VII

「Xperia 10 VII」は、本体側面に「即撮りボタン」を備えたAndroidスマートフォン。デザインが大幅に刷新されたほか、広角カメラのセンサーサイズが大型化。さらに、スピーカーには筐体の振動を抑えるエンクロージャーを採用するなど、性能が向上している。

ディスプレイは6.1インチ、19.5:9のFHD+ OLEDを搭載。大きさは約153×72×8.2mm、重量は約168g。OSは最大4回のバージョンアップに対応し、セキュリティアップデートも6年間提供される。

Xperia 10 VIIの価格 販売チャネル カラー 価格 直販ストア チャコールブラック、ホワイト、ターコイズ 7万4800円 ドコモ チャコールブラック、ホワイト、ターコイズ 8万2720円 au チャコールブラック、ホワイト、ターコイズ 未発表 ソフトバンク チャコールブラック、ホワイト 8万8560円 mineo チャコールブラック、ホワイト、ターコイズ 7万4184円

ドコモでは、「いつでもカエドキプログラム」が利用できる。23カ月目に機種を返却すると実質負担額は6万1600円（2678円×23回）となる。

またソフトバンクでも「新トクするサポート＋」が適用できる。「特典A」を利用して13カ月目に返却すると実質負担額は5万5560円に、「特典B」を利用して25カ月目に返却すると6万7120円となる。