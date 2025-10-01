スズキ新「“3列7人乗り”ミニバン」登場！ 「リッター22キロ」の低燃費＆便利な“両側パワースライドドア”標準装備の「4WD仕様」！ 全長4.7m“ちょうどいい”サイズの「ランディ」最高級モデルとは？

先進安全装備が進化！ 最高級モデルの仕様とは？

スズキはミドルサイズミニバン「ランディ」の一部仕様変更を実施し、2025年9月から順次出荷を開始します。

今回の改良では、ボディカラーのラインナップを見直すとともに、先進安全装備をさらに充実させています。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”スズキ新「“3列7人乗り”ミニバン」です！（30枚以上）

そのなかで最も高価なモデルはどのような仕様なのでしょうか。

最高級モデルはなにが違う？

ランディは2007年に初登場したモデルで、当初は日産の人気ミニバン「セレナ」をOEM供給するかたちで展開されていました。

しかし、2022年から販売されている現行の4代目は、ベース車がトヨタ「ノア」へと変更されています。

そして2025年9月2日にノアが一部改良を受けたのに合わせ、ランディも仕様変更を実施。

安全装備の強化に加え、エクステリアではテールゲートのハイブリッドエンブレムを変更しています。

ボディカラーは新たに「プラチナホワイトパールマイカ」を追加。

一方で「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン」「スティールブロンドメタリック」「ホワイトパールクリスタルシャイン」の3色は廃止されました。

シリーズの中で最も高価なグレードとなるのが「HYBRID G E-Four」です。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1875mm、ホイールベースは2850mm。

外観は、ノアが上位グレードでエアロパーツを装着するのに対し、ランディは全車が標準仕様で統一され、すっきりと親しみやすいデザインが特徴です。

グレードによる外観の差がほとんどない点も、ランディならではといえるでしょう。

HYBRID G E-Fourの足まわりには16インチのシルバーメタリック塗装アルミホイールを装着。

ボディカラーはホワイト、シルバー、ブラックの3色展開とシンプルで、選びやすさも魅力です。

インテリアは従来のブラックからダークグレーへ変更され、シート素材はファブリックを採用。

シートレイアウトは、2リッターガソリンエンジン車の下位グレード「G」が8人乗りなのに対し、上位のハイブリッド車「HYBRID G」は7人乗りとなり、後者は2列目にアームレスト付きキャプテンシートを備えます。

さらに、メーターにはハイブリッド専用のオプティトロンメーターを搭載しています。

快適装備としては、両側にハンズフリーパワースライドドアを備えるほか、運転席と助手席を素早く温める「快適温熱シート」を標準装備。

これらはベース車であるノアの最上級モデルに匹敵する内容です。

空調はフロントが左右独立で温度調整可能なオートエアコンを搭載し、リアにはヒーター機能付きのオートエアコンを設定。

本革巻きステアリングや電動パーキングブレーキ（ブレーキホールド機能付き）、スマートエントリー＆スタートシステムなども標準で備わります。

ただし、標準仕様ではオーディオレスとなっており、ディスプレイオーディオやナビ、バックカメラはディーラーオプションとして用意されています。

安全面では、トヨタの予防安全パッケージ「セーフティセンス」を標準搭載。

今回の改良で「ブラインドスポットモニター」や「安心降車アシスト（ドアオープン制御付）」が追加されました。

さらに「パーキングサポートブレーキ」は静止物検知にも対応し、踏み間違い時の安全性を強化しています。

パワートレインは1.8リッター直列4気筒エンジンと前後モーターを組み合わせたハイブリッドシステムで、駆動方式は電気式4WDシステム「E-Four」を採用。

燃費はWLTCモードで22.0km／Lを実現しています。

価格（消費税込み）は381万7000円。最も手頃な「G 2WD」（323万1800円）との価格差は58万5200円となっています。