[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](Alphamega Stadium)

※28:00開始

<出場メンバー>

[パフォス]

先発

GK 93 N. Michael

DF 2 K. Pileas

DF 4 ダビド・ルイス

DF 5 David Goldar

DF 23 デリク ルカセン

MF 11 Jajá

MF 17 ミスラヴ オルシッチ

MF 26 イバン・シュニッチ

MF 30 V. Dragomir

MF 88 Pêpê Rodrigues

FW 33 アンデルソン シウヴァ

控え

GK 1 J. Gorter

GK 82 P. Petrou

DF 25 ブルーノ ランガ

DF 77 ジョアン コレイア

MF 8 ドミンゴス・キーナ

MF 12 ケン・セマ

FW 9 M. Bassouamina

FW 10 ランドリー・ディマタ

監督

カルシード マルドネスフアン カルロス

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 9 ハリー・ケイン

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 48 レオン・クラナク

DF 4 ヨナタン・ター

DF 23 サシャ・ブイ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 20 トム・ビショフ

MF 42 レナート・カール

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 36 ウィズダム・マイク

監督

ビンセント・コンパニ

