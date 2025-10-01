パフォスvsバイエルン スタメン発表
[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](Alphamega Stadium)
※28:00開始
<出場メンバー>
[パフォス]
先発
GK 93 N. Michael
DF 2 K. Pileas
DF 4 ダビド・ルイス
DF 5 David Goldar
DF 23 デリク ルカセン
MF 11 Jajá
MF 17 ミスラヴ オルシッチ
MF 26 イバン・シュニッチ
MF 30 V. Dragomir
MF 88 Pêpê Rodrigues
FW 33 アンデルソン シウヴァ
控え
GK 1 J. Gorter
GK 82 P. Petrou
DF 25 ブルーノ ランガ
DF 77 ジョアン コレイア
MF 8 ドミンゴス・キーナ
MF 12 ケン・セマ
FW 9 M. Bassouamina
FW 10 ランドリー・ディマタ
監督
カルシード マルドネスフアン カルロス
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 9 ハリー・ケイン
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 48 レオン・クラナク
DF 4 ヨナタン・ター
DF 23 サシャ・ブイ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります