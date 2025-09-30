

「Voices of Galaxy」

サムスン電子ジャパン株式会社は、Samsung Galaxyのリアルユーザーである木梨憲武（Galaxy歴2年）、山田優（Galaxy歴15年）、リュウジ（Galaxy歴7年）、足立梨花（Galaxy歴5年）の4人を起用し、グローバルで展開しているプロジェクト「Voices of Galaxy」を日本でも始動した。また、プロジェクト第一弾として、お笑いタレントでありアーティストの木梨憲武と、料理研究家のリュウジが出演するWeb CMとインタビュー動画を公開した。

【動画】公開された「Voices of Galaxy」木梨憲武＆リュウジWEB CM

「Voices of Galaxy」は、情熱、創造性、決意、テクノロジーを通して、自分自身の生活や地域社会、そして自分を取り巻く世界に良い影響を与えている Samsung Galaxyユーザーにスポットライトを当てたグローバルプロジェクト。日本では4名が、Samsung Galaxy と過ごすリアルな日常を語ることで、その魅力を伝えていく。

木梨は音楽やアートなどの創作活動、リュウジは料理動画という日常の仕事を中心に、プライベートにおいてもSamsung Galaxyが欠かせない存在になっている。本プロジェクトの第一弾では、お二人が実際に使用している日常シーンを切り取り、ユーザーのリアルな目線からうかがえる Samsung Galaxyの魅力を伝えている。

新CMでは、木梨が実際に「手のひらシャッター」を使って、仲間たちと写真撮影を楽しむ様子や、スタッフや友人に自分の Samsung Galaxyをお勧めするシーンが描かれている。またリュウジは、実際に料理する姿を写真や動画で撮影することでカメラ性能の高さを紹介し、他にも「食事モード」で完成した料理をサムネイル用に撮影したり、「生成 AI 編集」でより完成度の高い画像に修正したりと、Galaxy AI 機能を使いこなすシーンが描かれている。また、山田優、足立梨花が出演する第二弾は、近日中に公開予定。■「Voices of Galaxy 木梨憲武篇 | Galaxy Z Flip7 | Samsung」インタビュー内容（一部抜粋）Q.最新の「Samsung Galaxy Z Flip7」を使ってみて一番印象的な機能について教えてください。

こっち側（カバー画面）にカメラが出てくるとか、映りの色がまた綺麗になってて、（ご自身の Galaxy ZFlip6）と比べてみてもまた薄くなっちゃってる！というのも聞いて、Galaxy Z Flip7に切り替えなきゃと今まさに思ってる最中です。我々の年代でもいけるなというのが確信しましたよ。しかも、俺これ何回も言うんだけど、折りたたんだ時の「使い終わりましたよ」というような “パタン”と閉じる音が好きで、このリズムが何か気が楽なんですよ。Q.木梨さんにとってGemini Liveを活用するうえで意識しているポイントはありますか？

自分の（描いた）アートのデータをAIに送って、「あなただったらどういう風に描きますか？」と聞くと、俺のデータからヒントを得た作品が5枚も6枚も送られてきたので、その内の3枚を今展覧会で飾っています。AIがくれたものをそのまま反映するのは悔しいから、俺はさらにその上から色を乗っけて、そういう遊びもしていますね。音楽でも、歌詞やメロディーの提案がAIから返ってきて、作詞家や作曲家の方達は悔しいように感じるかもしれませんが、AIと仲良くなってヒントとして活かす人もいると思います。誰もが作詞・作曲やアーティスト活動に挑戦できる時代になっているなと感じているので、AIとはうまく付き合っていくのが良いと思っています。Q.Samsung Galaxy に替えたきっかけを教えてください。

最初は「折りたためるの良いな」という入口で購入しました。（折りたたんだ時の）サイズ感なら服のポケットに入ったり、車のドアポケットに置けるなといった部分が便利です。仲間から「LINEやれよ！」と言われたことから始まって、Galaxy デビュー、LINEデビュー同時だったから、なんかすごい（操作を覚えるのが）簡単だった。Q.木梨さんが思う、「○○なら Galaxy」を教えてください。「おじさんならGalaxy！若者も Galaxy」60代、70代、80代と上にいっても使いこなせますよ、というのが Galaxy なんですよ！■「Voices of Galaxy リュウジ篇 | Galaxy S25 Ultra | Samsung」 インタビュー内容（一部抜粋）Q.リュウジさんにとって Samsung Galaxy S25 Ultra とはどんな存在ですか？

何をするにしても情報を伝えることが非常に大切だと思っています。僕が料理を作ったり、食べに行ったところで、伝える方法がないといけないので、Samsung Galaxy というのは僕にとっては正確に料理や食に関する情報を伝えてくれる相棒みたいな存在です。Q.Samsung Galaxy S25 Ultra のお気に入りのポイントを教えてください。

とにかく画面がでかいんですよね。写真を撮った時に全体像をイメージしやすいこともあって、もう小さい画面のスマホは難しいなと思います。また、昔（Galaxy に替える前）は 1 日に 3 回くらい充電してたんですけど、Galaxy はすごい（充電が）持つんですよ。1 日中スマホで仕事していても寝るまで充電がほぼ減らないですね。Q.Samsung Galaxy のスマートフォンを長く使い続けている理由を教えてください。

仕事柄、料理が綺麗に撮影できるという点が重要であるため、最も写真が綺麗に撮れるものは何かと探していた時に見つけたのが、Galaxyでした。（実際に使ってみたら）全然映り違うなと思って、何で今まで使わなかったんだろうと思うくらい写真の質が変わったんですよ。性格的にもカメラを常に持ち歩くタイプではないため、肌身離さずもっている携帯で、撮りたい時にすぐ高性能なカメラを取り出せるのが魅力です。最新機種が発売されたらすぐ替えていますね。Q.Gemini Live を初めて使ってみていかがでしたか？

めっちゃ面白いと思いましたね。毎日新しい料理を開発している中、パック売りされている豆腐や納豆など冷蔵庫のつい余りがちな食材で料理をしたいとき、Gemini Live に聞いて料理をつくるのもアリかなと思いました。最初は普段僕が作りそうな料理が出てきましたが、珍しい料理を教えてほしいと言うと、もう少し深堀された料理がでてきます。それをそのまま料理するよりも、発想をいただいてアレンジをすれば GeminiLiveとの合作が生まれるので、非常に使える機能だと思いました。