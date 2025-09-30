ÆàÎÉ¤ËÅì°¡Âç½Ð¿È¤ÎÃæÅÄÎ¼¤¬²ÃÆþ¡ª 9¿ÍÀ©¤«¤é6¿ÍÀ©¥Ð¥ìー¤ØºÆ¤ÓÄ©Àï
¡¡V.LEAGUE MEN WEST¡ÊV¥êー¥°ÃË»ÒÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤ÎÆàÎÉ¥É¥êー¥Þー¥º¤¬30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÃæÅÄÎ¼¡Ê22¡Ë¤¬¿·µ¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅÄ¤ÏÅì°¡Âç³Ø½Ð¿È¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¡¢9¿ÍÀ©¼Â¶ÈÃÄ¥Áー¥à¤ÎJFEÀ¾ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç³Ø°ÊÍè¤Ë6¿ÍÀ©¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃæÅÄ¡£ÆàÎÉ¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö23¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙÆàÎÉ¥É¥êー¥Þー¥º¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÃæÅÄÎ¼¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ6¿ÍÀ©¥Ð¥ìー¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆàÎÉ¥É¥êー¥Þー¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢Í¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤±¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤ÎÎÏ¤â¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥×¥ìー¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×