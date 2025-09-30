劇団四季は、2026年8月より、東京ディズニーリゾート®内に位置する舞浜アンフィシアター（千葉県浦安市）にて、ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』のロングラン上演を決定！

舞浜アンフィシアターで初めて上演するにあたり、ディズニーと劇団四季のクリエイティブチーム共同で、舞浜アンフィシアターにあわせたインストール作業を実施、舞浜アンフィシアターでしか観られない『リトルマーメイド』の世界を作り上げます。

劇団四季 ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』

©Disney 写真はこれまでの公演より

開幕日：2026年8月開幕

会場：舞浜アンフィシアター（千葉県浦安市舞浜2-50）

劇団四季は、2026年8月より、東京ディズニーリゾート内に位置する舞浜アンフィシアター（千葉県浦安市）にて、ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』のロングラン上演を決定！

舞浜アンフィシアターにおける劇団四季作品の上演は、現在上演中の『美女と野獣』（2026年3月15日千秋楽）に続き、2作目となります。

『リトルマーメイド』は、2013年に東京で日本初演を迎えて以来、8都市（東京、名古屋、福岡、大阪、札幌、静岡、広島、仙台）でのべ9公演が行われ、総公演回数は4,052回、総入場者数は408万人にのぼります。

首都圏での公演は、2017年以来およそ10年振りとなります。

地上の世界に憧れる人魚姫アリエルが、人間の王子エリックに恋をする―。

ディズニー劇場版長編アニメーションを華やかに舞台化した本作は、フルオートメーションのフライング技術やパペット等の様々な創意工夫で、神秘的な海の世界をシアトリカルに描きます。

©Disney 写真はこれまでの公演より 撮影：野田正明

今回、舞浜アンフィシアターで初めて上演するにあたり、ディズニーと劇団四季のクリエイティブチーム共同で、舞浜アンフィシアターにあわせたインストール作業を実施。

半円形のステージとそれを取り囲むすり鉢状の客席を最大限に活用し、舞浜アンフィシアターでしか観られない『リトルマーメイド』の世界を作り上げます。

劇団四季 ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』は、2026年8月より舞浜アンフィシアターにて上演です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2026年8月より舞浜アンフィシアターにて上演！劇団四季 ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』 appeared first on Dtimes.