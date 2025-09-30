シャオミ・ジャパンは2025年9月26日より、異なるニーズに対応する3種類の新型タブレット「Xiaomi Pad Mini」「REDMI Pad 2 Pro シリーズ」「REDMI Pad 2 Play Bundle」を日本市場で発売開始する。コンパクト×ハイエンドモデルから大画面エンタメ向けモデル、子ども向けモデルまで、多様な用途に合わせた選択肢を提供する。

製品概要 製品名：Xiaomi Pad mini

価格：74,980円（税込）～

カラー：グレー、パープル

発売日：2025年9月26日

製品ページ：※リンクが削除されました。

Xiaomi Pad Mini：持ち運べるハイエンドタブレット

「Xiaomi Pad Mini」は、Xiaomi Padシリーズ初のコンパクトモデルとして登場。3K解像度（3008×1880）の8.8インチディスプレイを搭載しながら、片手でも持ちやすいサイズ感で、バッグにも収納しやすい設計となっている。

165Hzという高リフレッシュレートディスプレイと、AI処理に優れたフラッグシップチップ「MediaTek Dimensity 9400+」の組み合わせ。コンパクトなボディながら、資料確認やクリエイティブ制作、エンターテイメントなど、あらゆるシーンでなめらかな操作体験を提供する。

また、「Xiaomi HyperOS2」によるスマートフォンとの連携機能も充実。スマートフォンの画面をタブレット上に同時表示する「Home Screen+」や、ワンタップでスマートフォンのホットスポットに接続できる「ネットワーク同期」、デバイス間でコピー＆ペーストできる「Shared Clipboard」などが利用可能だ。

7,500mAhのバッテリーと67W急速充電に対応し、長時間の使用も安心。さらに、長辺と短辺の2か所にUSBポートを配置することで、横向き使用時も充電ケーブルを気にせず操作できる工夫も施されている。

REDMI Pad 2 Pro：大画面で楽しむエンターテイメント体験

「REDMI Pad 2 Pro シリーズ」は、2.5K解像度（2560×1600）の約12.1インチ大画面ディスプレイを搭載したエンターテイメント向けタブレット。120Hzリフレッシュレート対応ディスプレイと、ハイレズ・Dolby Atmosに対応したクアッドスピーカーにより、映画やゲームを没入感たっぷりに楽しめる。

12,000mAhの超大容量バッテリーを内蔵しているほか、33W急速充電にも対応している。パフォーマンスを支えるのは、Snapdragon 7s Gen 4チップセットで、アプリ切り替えもスムーズに行える。

注目すべきは、REDMI Padシリーズ初となる5G対応モデルの登場だろう。外出先でもWi-Fi環境がなくてもネットサーフィンや動画視聴を快適に楽しめる。また、別売りのREDMI Smart PenとREDMI Pad 2 Pro Keyboardを活用すれば、メモ書きやクリエイティブ制作など、活用の幅がさらに広がる。

製品概要 製品名：REDMI Pad 2 Pro シリーズ

価格：39,980円（税込）～

カラー：グラファイトグレー、シルバー、ラベンダーパープル

発売日：2025年9月26日から順次

製品ページ：※リンクが削除されました。

REDMI Pad 2 Play Bundle：子どもから大人まで安心して使えるエントリーモデル

「REDMI Pad 2 Play Bundle」は、高精細な2.5K解像度（2560×1600）の11インチディスプレイを搭載したエントリーモデル。最大90Hzリフレッシュレート対応で、動きの早いコンテンツも滑らかに表示する。

特筆すべきは、画面にマット加工が施されている点だ。光の反射を抑えて屋外でも見やすく、指紋や汚れが目立ちにくいため、子どもでも安心して使用できる。9,000mAhの大容量バッテリーにより、長時間の使用も安心だ。

MediaTek Helio G100 Ultraチップセットを搭載し、最大2TBの外部ストレージにも対応。お気に入りの写真や動画を気にせず保存できる。

製品概要 製品名：REDMI Pad 2 Play Bundle

価格：26,980円（税込）

カラー：グラファイトグレー

発売日：2025年9月26日

製品ページ：※リンクが削除されました。

発売記念キャンペーンも実施

シャオミ・ジャパンでは、新タブレット発売を記念したキャンペーンも実施するとのこと。Xiaomi Pad Miniは9月26日から10月13日までの期間中購入で、専用カバーとスクリーンプロテクターを無料プレゼント。さらに同時購入でXiaomi フォーカスペンを4,800円で購入できる。

さらにREDMI Pad 2 Proシリーズは、同期間中6GB/128GBモデルを10%オフの35,980円（税込）で提供。マットガラスバージョン（8GB / 256GB）購入者には、REDMI Pad 2 Proカバー（グレー）を無料プレゼントする。

多様なニーズに対応するシャオミのタブレトシリーズ

持ち運びに便利なコンパクトハイエンドモデル、大画面でエンターテイメントを楽しむモデル、子どもでも安心して使えるエントリーモデルと、用途を分けた製品ラインアップにより様々なニーズに応えられるだろう。

記事内画像は同リリースから抜粋

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。